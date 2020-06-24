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24.06.2020 22:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Плывем с дистанцией

На Москву-реку вышло на треть меньше судов, чем год назад
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 136(8190)
С опозданием на два месяца из-за пандемии коронавируса в столице открылась навигация. По традиции перед началом сезона несколько десятков судов устроили своеобразный парад в сопровождении духового оркестра на борту одного из теплоходов. Какие новшества ждут пассажиров в этом навигационном сезоне, выяснили корреспонденты "РГ".
Чтобы прокатиться на таком теплоходе, кроме билета нужны маска, перчатки и хорошее самочувствие. Фото: Сергей Куксин Чтобы прокатиться на таком теплоходе, кроме билета нужны маска, перчатки и хорошее самочувствие. Фото: Сергей Куксин
Чтобы прокатиться на таком теплоходе, кроме билета нужны маска, перчатки и хорошее самочувствие. Фото: Сергей Куксин

Парад стартовал от Новоспасского причала в сторону центра, дистанция между судами была почти километровая. "Смотрите, яркие речные трамвайчики пошли, - показывает рукой на новинку прошлого года один из организаторов парада. - Это их первый и последний в этом году маршрут. Владелец посчитал, что новые нормативы размещения пассажиров ему будут в убыток: каждый трамвайчик возил по 44 пассажира, а при новой дистанции помещается меньше 20".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как рассказал "РГ" замруководителя ФГБУ "Канал им. Москвы" Владимир Штурмин, в обычные годы с 24 апреля по 24 июня московские теплоходы успевают перевезти 470 тыс. пассажиров, из них 85 процентов - экскурсионно-прогулочный флот. "Если за оставшиеся два месяца столько же перевезем - будет отлично, - говорит Штурмин. - Да и флота на треть меньше, обычно летом ходит более 160 судов. От этого есть плюсы - на реке будет меньше грязи и заторов". Замруководителя столичного ГБУ "Гормост" Артур Ладзин успокоил, что убытки судовладельцев на пассажирах не скажутся: "Расписание составлено, стоимость билетов сохранилась на уровне прошлого года, - рассказывает Ладзин. - У каждого при входе на корабль будут измерять температуру, проверять наличие масок и перчаток. На палубе и причалах нужно соблюдать дистанцию. Каждый корабль после рейса команда будет дезинфицировать".

Всего в этом сезоне курсировать будет 106 теплоходов, прошедших аккредитацию и соблюдающих все необходимые рекомендации Роспотребнадзора. Отправляться суда будут от 41 причала. Они расположены не только в центре, но и на окраинах, например, в Братеево, Коломенское, Троице-Лыково.

Пока судовладельцы думают, чем привлечь публику, столичные власти планируют благоустроить причалы. "В этом сезоне начали совместно с дептрансом Москвы работу по введению единого стандарта качества и безопасности причалов, - уточняет Ладзин. - Нынешние причалы устарели, корабль приходится ждать стоя под открытым небом. Мы поставим навесы, лавочки, малые архитектурные формы. Пока идет предпроектная подготовка".

Стоимость билетов: детский - от 290 руб., взрослый - от 400 руб.

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