Оборот кафе и ресторанов в столице за неделю вырос на 59 процентов

После открытия в Москве летних веранд, 16 июня, среднесуточный оборот предприятий общественного питания города по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 58,9%. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

- По сравнению со второй неделей июня суммарный среднесуточный оборот малого и среднего бизнеса Москвы увеличился на 19,1%, а доля в городском товарообороте составила 20,3% - это на 1 процентный пункт больше, чем за предыдущую неделю. Рекордные показатели за прошлую неделю показала сфера общепита - прирост среднесуточного оборота в этой отрасли составил 58,9%", - сказал вице-мэр.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, "наряду с общепитом динамично восстанавливаются отрасли экономики, наиболее пострадавшие от пандемии. За третью неделю июня обороты предприятий культуры, досуга и спорта выросли на 47,6%, стоматологической практики на 43,5%, гостиничного и туристического бизнеса на 34,8%, бытовых услуг на 16,9%, СМИ и печатной продукции на 14,9%".