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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ

Текст: Александр Степанов
Главный Военный храм - уникальное архитектурное сооружение. Фото: Михаил Метцель / ТАСС Главный Военный храм - уникальное архитектурное сооружение. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Главный Военный храм - уникальное архитектурное сооружение. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".

Фото: РИА Новости
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Как рассказали в Минобороны РФ, Кустурица ознакомился с элементами убранства храма, иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах. "Кинорежиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике", - рассказали в военном ведомстве.

Кустурица сказал, что сначала не смог поверить, что храм и комплекс были построены за 1,5 года. Он отметил, что появление храма Вооруженных Сил России, является симбиозом православного чувства и границ России. "Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России - это сила, талант и вера" - подчеркнул Кустурица.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Оценивая архитектурный облик храма режиссер отметил, что испытывает чувства, которые нельзя описать словами и пообещал обязательно написать об этом. "Я не знаю современную архитектуру, но когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует" - сказал Кустурица.

Он сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились на музейно-храмовым комплексом с творчеством Леонардо да Режиссер пообещал еще раз посетить храм и музей "Дорога памяти".

В ходе визита Кустурица также осмотрел залы и галереи музейного комплекса "Дорога Памяти".

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