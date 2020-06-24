В день Парада Победы столичный воздух прогреется до +27

Сегодня в столице воздух прогреется до +25…27 градусов, по области столбики термометра будут приближаться к +30. Такой прогноз озвучили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, малооблачная погода сохранится на протяжении всего дня, осадков не ожидается, а порывы ветра - не более 10 м/с.

- Основной прогрев воздуха будет во второй половине дня, поэтому для участников парада и зрителей погода будет комфортной, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Температура воздуха в 10-11 утра не превысит отметку в +25 градусов.

Как отмечает метеоролог, негативным фактором может стать снижение количества кислорода в воздухе. Связано это с сильным прогревом воздуха.

Кстати

Самым жарким этот день, 24 июня, был в 1948 году, когда было зафиксировано +33,5. Самой низкой температура была в 1983 году, когда столбики термометров показывали +3,1.