В Ярославле создают центр компетенций по органической сельхозпродукции

Минсельхоз РФ выделил 32 миллиона рублей на создание на базе Ярославской государственной сельскохозяйственной академии федерального центра компетенций органического сельского хозяйства.

В департаменте АПК и потребительского рынка Ярославской области рассказали, что средства пойдут на оборудование лаборатории для проведения исследований качества продукции, а также на оснащение учебно-производственных и демонстрационных площадок.

- Органическое сельское хозяйство - одно из приоритетных направлений в развитии агропромышленного комплекса региона, - пояснил заместитель председателя правительства области Валерий Холодов. - Сегодня Ярославская область - лидер и крупнейший производитель органической сельхозпродукции. Доля региона в общероссийском объеме производства органического мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов составляет более 30 процентов. Открытие центра позволит осуществить качественный скачок в распространении органического сельского хозяйства как в нашей области, так и в Российской Федерации в целом.

В Ярославской области расположено 12 процентов российских земель, сертифицированных для производства органической продукции. Кроме того, ярославские специалисты в этой области были инициаторами и участвовали в разработке соответствующего федерального закона. А драйвером процессов развития органического сельского хозяйства в регионе в отраслевом департаменте называют сельхозакадемию.

В 2018 году она даже вошла в состав ассоциации "Союз органического земледелия". В ее программы обучения всех уровней подготовки включены дисциплины по производству, переработке и сертификации продукции органического сельского хозяйства. Кроме того, вуз наладил обмен информацией с немецкими экспертами в этой области в рамках кооперационного проекта федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ "Германо-Российский аграрно-политический диалог".

Учебные дисциплины по органическому сельскому хозяйству уже введены во все учебные курсы Ярославской сельхозакадемии

Центр будет решать задачи по обучению, консультированию и оказанию организационно- методической помощи сельхозпроизводителям субъектов РФ, что позволит расширить их знания о технологии производства органической продукции, рассказали в региональном департаменте АПК.

По словам ректора Ярославской государственной сельскохозяйственной академии Светланы Гусар, открытие центра компетенций запланировано на 2021 год. Сейчас идет закупка оборудования и приведение в порядок выделенных под него помещений.

- У нас есть большой, хороший комплекс и трехэтажное здание в поселке Михайловский Ярославского района, именно на его базе мы и будем разворачивать учебно-демонстрационные площадки. В поселке есть и наши посевные площади: в самом Михайловском - три гектара и рядом с ним - еще 60. Наша главная цель - изучать не только органическое земледелие, но и весь процесс производства органической продукции, включая переработку, до создания конечного продукта потребления. То есть не просто показать: вот мы вырастили органическую пшеницу или кукурузу, а то, что мы накормили ими корову, получили органическое молоко, переработали его и, например, сделали сыр. С использованием опять-таки всего только экологически чистого и с улучшенными качествами. То есть мы хотим показывать замкнутый цикл производства органической продукции.

В Михайловском уже открыты сыроварня и хлебопекарный комплекс - как первый результат переговоров по "органической" теме губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

В Ярославской области расположены 12 процентов российских земель, сертифицированных для производства органической продукции

- Мы выступили с инициативой открытия такого центра, но ни одна инициатива ничего не значит без поддержки учредителя, то есть профильного министерства, и региональных властей. Нас поддержали, - с удовлетворением подчеркивает Светлана Гусар.

По словам ректора ЯГСХА, у вуза, кроме хорошей материальной базы, которую "нужно просто модернизировать и развить", а также серьезных методических разработок, есть самое главное, что позволило ему пойти по этому пути, - специалисты.

- Учебные дисциплины по органическому сельскому хозяйству уже введены во все учебные курсы - бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, дополнительное образование. У нас есть курсы по "органике" от 16 до 700 часов в зависимости от потребностей обучающихся, - поясняет Светлана Гусар.

Сегодня, по словам ректора, вуз идет к открытию центра компетенций, который будет его структурным подразделением, семимильными шагами. И уже на сегодняшнем этапе академия не только обучает принципам органического сельского хозяйства своих студентов, но и занимается повышением квалификации специалистов из многих регионов России.

В региональном департаменте АПК и потребительского рынка рассказали, что в ближайшей перспективе планируется подписание соглашения о сотрудничестве Минсельхоза РФ, правительства Ярославской области и Национального союза производителей и потребителей органической продукции, а также программы совместных действий, направленных на развитие органического сельского хозяйства в РФ.

Справка

В Ярославской области работают шесть предприятий, производящих органическую сельхозпродукцию. На площадках, расположенных в Угличском районе, в соответствии с требованиями ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации" в 2019 году произведено 273 тонны мясной органической продукции и 776,5 тонны - молочной.

Органические продукты ярославских производителей поставляются более чем в 500 торговых точек Москвы, Ярославской и Московской областей.