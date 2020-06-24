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24.06.2020 16:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В столице прогремит 15-минутный праздничный салют

Текст: Ирина Огилько

Настоящее пиротехническое шоу ждет столицу в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Начнется салют в 23:00. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Фото: Россия 24
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По данным портала, салют запустят только на Лужнецкой набережной в 23:00. В мероприятии будут задействованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 мм. Шумовой эффект обеспечат, по традиции, залпы из пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Чтобы избежать массового скопления зрителей, прямая трансляция будет вестись на сайте mos.ru.

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