В столице прогремит 15-минутный праздничный салют

Настоящее пиротехническое шоу ждет столицу в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Начнется салют в 23:00. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

По данным портала, салют запустят только на Лужнецкой набережной в 23:00. В мероприятии будут задействованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 мм. Шумовой эффект обеспечат, по традиции, залпы из пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Чтобы избежать массового скопления зрителей, прямая трансляция будет вестись на сайте mos.ru.