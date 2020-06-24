Какие заведения открываются в Тверской области после самоизоляции

В Тверской области с 24 июня существенно смягчаются ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19. Но при условии соблюдения санитарных требований и социальной дистанции.

Так, согласно постановлению, подписанному губернатором региона Игорем Руденей, в области с 24 июня открываются парки и детские игровые площадки, возобновляют работу предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, библиотеки и выставочные залы.

Открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, массажные и спа-салоны, солярии, сауны. Начнут принимать пациентов стоматологические клиники. Допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах. Разрешается посещение школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования и детских садов, где до последнего времени работали только дежурные группы.

Кроме того, снимается запрет с прогулок на водном транспорте с проведением досуговых, развлекательных и культурных мероприятий.

А с 6 июля в регионе заработают загородные детские лагеря.

Ранее, с 20 июня, в области открылись летние кафе, музеи и спортплощадки на открытом воздухе. Были возобновлены тренировки для спортсменов сборных команд РФ, сборных команд Тверской области и профессиональных спортивных клубов региона на спортплощадка и в спортзалах. Также были отменены ограничения на въезд на территории городов Конаково и Удомля, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.

В правительстве региона подчеркивают, что деятельность всех объектов и организаций возобновляется при условии соблюдения ими санитарных требований: использовании сотрудниками средств индивидуальной защиты, прохождении ими ежедневной термометрии, проведении дезинфекции помещений, наличии при входе дезинфицирующих средств для посетителей и соблюдении социальной дистанции.

По данным регионального оперштаба на 23 июня, в области с начала пандемии выявлено 3256 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 2070 из них выздоровели, 61 человек скончался, 1125 находятся под наблюдением медиков. За последние сутки подтверждено 59 новых случаев COVID-19.

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