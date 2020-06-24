Взрыв на брянском заводе показали на видео

На заводе "Вольфрам" в брянском райцентре Унеча взорвалась плавильная печь. Никто не пострадал, видео происшествия появилось в Сети.

Ролик смонтирован из записей камер, установленными в цеху по производству оксида вольфрама, и видео, снятого местными жителями. После первых вспышек в печи работавший на ней сотрудник предприятия еще не понимает, что произошло: пытается заглянуть в печь и лишь затем кидается наутек. По цеху разливается расплавленный металл, над цехом поднимается столб белого дыма.

По мнению главы Унечского района Анатолия Кускова, причиной аварии могло стать нарушение технологии.

- В цехе произошел хлопок, затем началось возгорание. Пострадавших нет. По предварительным данным, возможно нарушение технологии. По словам руководства завода, нет оснований говорить, что окружающей среде был нанесен ущерб, - сообщил чиновник "Брянским новостям".