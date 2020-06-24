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24.06.2020 14:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке прогремел первый в стране салют в честь Великой Победы

Текст: Светлана Цыганкова

Первый салют в честь парада Победы прогремел в Камчатском крае - самом восточном субъекте России.

Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники

Случилось это в 23 часа по местному времени, или в 14 часов - по московскому, сообщает ТАСС. Военные инженеры запустили более 20 праздничных залпов. Сам салют был в центре Петропавловска-Камчатского, но его смогли увидеть жители города во всех микрорайонах.

Кроме того, Камчатский край первым в стране присоединился и к российской акции "Лучи победы". И перед салютом небо в городе осветили мощные прожекторы промышленных предприятий.

Как добавили в пресс-службе Объединенной группировки войск и сил на северо-востоке РФ, праздничные салюты в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремят и в других городах - Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Чите, Южно-Сахалинске, Белогорске и Улан-Удэ.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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