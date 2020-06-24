На Камчатке в параде Победы приняли участие 900 человек

В Городе воинской славы, Петропавловске-Камчатском, завершился парад, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественным маршем по площади Ленина в Петропавловске-Камчатском прошли 900 человек - 11 расчетов военнослужащих Объединенного командования Войск и сил на Северо-востоке России, Пограничного управления ФСБ России по Арктическому региону, Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также курсанты Камчатского государственного технического университета и юнармейцы.

Поздравляя жителей региона с праздником, командующий Войсками и Силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев сказал: "Долгий путь к победному 1945-му году прокладывали мужество и героизм миллионов советских солдат, проявленные в битвах за каждый населенных пункт, улицу и дом нашей Родины. В славной летописи сражений Великой Отечественной войны есть и подвиги камчатцев. Более 10 тысяч наших земляков ушли на фронт и сражались в предгорьях Кавказа и в Заполярье, форсировали Днепр и Вислу, освобождали Украину и Белорусию, брали с боем Кенигсберг. День Победы по праву является днем национального триумфа, народной гордости и всеобщей скорби. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто шел дорогами войны и не дожил до победного 45-го. Вечная им слава".

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, традиционное прохождение военных по главной площади столиц полуострова было меньшим по масштабам, чем в предыдущие годы, ограничили также доступ для зрителей. Но, как и обещал ранее врио губернатора края Владимир Солодов, телевизионная трансляция стала "максимально зрелищной".

Ни одной репетиции в Петропавловске-Камчатском не было, они проходили на военном аэродроме смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке в соседнем Елизово. Все участники парада находились на карантине и прошли тестирование на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, кроме участия в торжественном прохождении на Камчатке, военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных Сил Тихоокеанского флота примут участие в параде Победы в Хабаровске. В этом году в составе парадных расчетов ВВО пройдут более 200 военнослужащих с Камчатки.

К слову, парад Победы в Петропавловске-Камчатском мог вообще не состояться: "Я долго сомневался, консультировался, обсуждали этот вопрос с коллегами в Минобороны РФ, и с ветеранами нашими, и с общественниками. И решили, что неправильно будет, если на Камчатке с ее славной воинской историей, когда вся страна празднует 75-летие Победы, когда объявлен выходной день президентом РФ, мы останемся в стороне. Это будет неправильным решением", - сказал Солодов во время прямого эфира в Instagram.

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