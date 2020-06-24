ООН проверит сообщения о жаре +38°С на полюсе холода в Якутии

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), специализированное межправительственное учреждение ООН в области метрологии, проверяет сообщения о новой рекордной температуре +38 градусов в Верхоянске, известном как северный полюс холода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ВМО Клер Нуллис.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня воздух в Верхоянске прогрелся до +38°С. И ВМО обратилась к экспертам из Института исследования Арктики и Антарктики Росгидромедцентра с просьбой объяснить причину столь значительных колебаний температуры.

По данным многолетних наблюдений, средняя температура в январе составляет -45,4°С, июля - 16,5°С. Однако зафиксированы как рекордно низкие (-67,8°С), так и рекордно высокие (+37,3°С) показатели. А теперь вот и новый рекорд.

"Если ВМО получит подтверждение такой температуры от Росгидромедцентра, эта информация затем будет передана для проверки в Архив исключительных погодных и климатических температур, - цитирует РИА Новости Клер Нуллис. - . Это как Книга рекордов Гиннесса для климата. До этого момента у нас не было отдельной категории для жары в арктическом регионе".

Отмечается, что в Якутии этой весной в целом были зафиксированы необычно высокие температуры. В мае было на 10 градусов теплее нормы (+13-15°С простив обычных +3-5°С)