В Якутии коэффициент распространения COVID-19 упал ниже 1

В среду на брифинге, после заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 74 новых случая COVID-19, при этом ситуация стабилизируется, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

По приведенным им данным в Якутске отмечено 59 новых случаев, в Усть-Алданском улусе - 5, в Хангаласском улусе - 3, и еще по одному в нескольких других районах республики. Всего за весь период в Якутии заболел 3891 человек.

"За последние дни ситуация немного стабилизировалась. В результате тех мер, которые принимаются по всей республике, коэффициент распространения коронавируса удалось снизить до 0,87. Это нормальный показатель, но этого уровня все еще недостаточно для того, чтобы снимать ограничения. Для этого коэффициент должен составлять не более 0,8", - сказал Айсен Николаев, отметив, что нужно сохранить снижение показателя и не допускать его роста.