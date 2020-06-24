В Якутске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов двухэтажки

В Якутске из-за угрозы обрушения экстренно эвакуировали жильцов двухэтажного дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

Сегодня в МЧС поступило сообщение, что в жилом доме по улице Автодорожная образовалась трещина. Выехавшие на место спасатели обнаружили трещины в трех квартирах третьего подъезда дома.

Жителей эвакуировали. Сейчас на месте находятся представители администрации Якутска, службы жизнеобеспечения города и представители управляющей компании, отмечают в пресс-службе республиканского Главка МЧС.