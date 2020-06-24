В Приморье возобновили работу около 90 гостиниц

Около 90 приморских гостиниц с сегодняшнего дня возобновляют свою работу в Приморье. Все они прошли классификацию и подтвердили, что соответствуют требованиям к объектам коллективного размещения в условиях ограничений, вызванных эпидемией COVID-19. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков уточнил требования к гостиницам: персонал должен носить маски и перчатки, регулярно дезинфицировать помещения, проводить тесты на коронавирус и регулярную термометрию, гости должны питаться только номерах.

В агентстве по туризму Приморского края уточнили, что этим требования полностью соответствуют 88 гостиниц. Еще 16 пока не заработают - часть закрыта на ремонт, часть не смогла подтвердить соответствие санитарным условиям, но они могут устранить недостатки и пройти проверку повторно.

Первый шаг к возобновлению работы туротрасли был сделан, когда власти разрешили проведение экскурсий группами до пяти человек. Кроме того, для посещения открыты парки. Следующим шагом будет возобновление деятельности кафе и ресторанов, у которых есть открытые террасы для обслуживания посетителей на свежем воздухе. Такие предприятия общественного питания смогут возобновить работу в ближайшую субботу, 27 июня.

"В случае, если тенденция на стабилизацию эпидемической ситуации продолжится в течение ближайших одной-двух недель, то можно будет приступить к дальнейшему послаблению ограничений в работе предприятий сферы гостеприимства. В частности, речь идет о возможности возобновления полноценной работы предприятий общественного питания", - отметил Шестаков.

По информации оперативного штаба за минувшие сутки выявлено 83 новых случая COVID-19. Выздоровели 116 пациентов.