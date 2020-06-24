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24.06.2020 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые КФУ объяснили, как глина упрощает добычу нефти

Текст: Олег Платонов (Казань)

Такой простой на первый взгляд и повсеместный природный минерал как глина вполне способен облегчить процесс добычи трудноизвлекаемой нефти. Подобное открытие сделали сотрудники НИЛ "Реологические и термохимические исследования" Казанского (Приволжского) университета. Проведенная работа предоставила полезную информацию по горению углеводородов с использованием глинистых пород в качестве природных катализаторов. Данные исследования были поддержаны грантом Российского научного фонда.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке месторождений тяжелой нефти в различных типах пород методом внутрипластового горения (закачка воздуха в пласт). К примеру, в Татарстане есть ряд месторождений с глинистыми прослойками, которые могут катализировать процесс горения.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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Ученые так же предполагают, что компоненты глиняных пород могут лечь в основу новой серии катализаторов для смягчения условий процесса внутрипластового горения.

Катализаторы, полученные при добавлении компонентов глиняных пород, решают сразу несколько проблем. Во-первых, позволяют запустить процесс внутрипластового горения при более низких температурах, а во-вторых, за счет каталитического эффекта стабилизируют фронт горения, что позволяет данным процессам в пласте происходить в достаточно "мягких" условиях. Соответственно, их будет легче запустить при закачке воздуха в коллектора, содержащее глиняные породы.

На данный момент три глиняные породы из общего числа изученных проявили хорошую каталитическую активность, заметно снизив значения энергии активации процесса её окисления.

- Тема использования глины в качестве катализаторов на процессы внутрипластового горения не нова, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель приоритетного направления "Эконефть" КФУ Михаил Варфоломеев. - Такие исследования уже проводились за рубежом. Однако, пока многочисленные авторы лишь поддерживали гипотезу о том, что компоненты глины могут ускорять реакцию внутрипластового горения, группа казанских ученых смогла стать первой, кто максимально детально изучил разные типы глиняных минералов и показали ряд закономерностей по каталитическому эффекту, которые ранее так и не были обнаружены.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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