Оренбургская область привлекла инвестиций на 210 миллиардов рублей

Оренбургская область нарастила объем инвестиций за прошлый год. В основной капитал предприятий и организаций Оренбургской области было вложено 211,7 миллиарда рублей. В абсолютных цифрах прирост составил 3,6 миллиарда рублей. Такие данные озвучил глава региона Денис Паслер во время ежегодного доклада в Законодательном собрании.

- Нам удалось главное - сформировать базу и начать реализацию долгосрочных проектов, которые дают отдачу уже в этом году. Изменения необходимы во всех сферах, прежде всего - в экономике. Первоочередные задачи, которые мы начали решать в 2019 году, это перезапуск кризисных предприятий, создание новых рабочих мест, в целом, оживление экономики и повышение реальных доходов людей, - отметил губернатор.

Правительство Оренбургской области совместно с Strategy Partners Group заканчивает прорабатывать концепцию развития региона на период до 2030 года. После снятия ограничительных мер состоится финальная стратегическая сессия, где утвердят основные направления развития региона и приступят к их реализации.

Губернатор рассказал о работе с кризисными предприятиями региона. За 2019 год удалось снизить задолженность по заработной плате, страховым взносам и налоговым платежам на 702 миллиона рублей. Треть от суммы, 243 миллиона, это долги "ОРМЕТО-ЮУМЗ" перед бывшими работниками. Сейчас на базе машзавода создано новое предприятие "Уралмаш-Горное оборудование". Бывшие работники получили все выплаты. К концу 2019 года правительству области удалось привести уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе к одному из самых низких показателей за последние пять лет - 1,33 процента от числа трудоспособного населения. Свою роль в создании новых рабочих мест сыграли ТОСЭР: за 2019 год резидентами создано 702 новых рабочих места, привлечено 2,8 миллиарда рублей инвестиций.

- С созданием ТОСЭР "Новотроицк" выросла заинтересованность бизнеса в реализации новых проектов по разным видам экономической деятельности. Правительство области проработало этот вопрос на федеральном уровне, и перечень кодов ОКВЭД для резидентов ТОСЭР "Новотроицк" был расширен с 19 до 31. Это позволит привлечь новых инвесторов и повысить эффективность территории опережающего социально-экономического развития, - отметил глава региона.

Денис Паслер рассказал об исполнении бюджета. По итогам 2019 года он превысил 100-миллиардный рубеж как по доходам, так и по расходам. Удалось сократить государственный долг региона, он снизился на 2,4 миллиарда рублей или на десять процентов. Долговая нагрузка сократилась на четыре процента. По оценке федерального минфина, Оренбургская область заняла место в группе регионов с высоким уровнем долговой устойчивости, такая оценка проводилась впервые.

- Работает несколько крупных социальных проектов. Так, благодаря различным источникам и программам в 2019 году смогли улучшить жилищные условия 2178 семей - в 1,6 раза больше, чем в 2018 году. Это дети-сироты, многодетные и молодые семьи, сельские жители. Общая сумма бюджетных средств в 2019 году на эти цели превысила два миллиарда рублей, - сообщил губернатор.

Кроме того, на 900 миллиардов рублей, по сравнению с 2018 годом, был увеличен общий объем средств, выделенных на социальную поддержку. Он составил 12,7 миллиарда рублей. Общий бюджет национальных и региональных проектов в Оренбургской области достиг 12,8 миллиарда рублей, из них только 7,3 миллиарда рублей - средства федерального бюджета.

Рассказал губернатор и о поддержке оренбургских аграриев.

- В целом за год объем господдержки агропромышленного комплекса превысил четыре миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на миллиард. Введены две новые региональные меры поддержки - на приобретение удобрений и на развитие животноводства.

Сегодня в регионе насчитывается порядка семи тысяч фермеров. Фермерскими хозяйствами производится около половины валового сбора зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника, в них содержатся почти 200 тысяч животных.

В рамках проекта "Агростартап" фермеры региона получили более 120 миллионов рублей безвозмездной бюджетной помощи. В 2019 году выдано 106 грантов начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм на сумму более 400 миллионов рублей. Для сравнения, в 2018 году - 77 грантов на 372 миллиона рублей.

- Якорные инвесторы являются эталонами организации производства для отдельных хозяйств и драйверами развития наших территорий. Мы работаем над тем, чтобы привлечь сильные компании в регион, - подчеркнул Денис Паслер.

В качестве примера он назвал инвестиционный проект "Северной Нивы" по строительству молочного комплекса на 2800 коров в Северном районе. Общая сметная стоимость проекта составила более 2,8 миллиарда рублей. Для региона это - 140 рабочих мест, а для рынка - почти 23 тысячи тонны молока в год. Еще один пример - проект компании "А7-Агро" по мелиорации земель, который ввел в эксплуатацию дополнительно 2800 гектаров орошаемых земель. Это на 2 тысячи гектаров больше, чем было введено в целом по региону в 2018 году.

Глава региона не обошел и главную тему года, по которой было задано большинство вопросов от фракций Законодательного Собрания.

- В условиях пандемии регион сумел перестроиться для нормальной работы в режиме ограничительных мер, - сказал Денис Паслер. - Бюджет области обеспечил в первую очередь обязательства по заработной плате, социальным выплатам, обязательным платежам и содержанию учреждений. Оренбургской области из федерального бюджета на осуществление расходов, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, уже выделены 1,6 миллиарда рублей. Они пошли на выплаты медицинским и социальным работникам, льготные займы для малого и среднего бизнеса, оснащение койко-местами учреждений здравоохранения и обеспечение их аппаратами искусственной вентиляции легких. На компенсацию выпадающих расходов региону выделят еще 1,6 миллиарда рублей.

- Работаем с Правительством Российской Федерации по корректировке мер поддержки, - подчеркнул Денис Паслер.