Оренбуржье вышло в лидеры ПФО по реализации нацпроектов

Общий бюджет национальных и региональных проектов в Оренбургской области за прошлый год составил 12,8 миллиарда рублей, из них 5,5 миллиарда - средства региона и муниципалитетов. Итоги реализации нацпроектов подвел губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время ежегодного доклада о результатах работы правительства региона в Законодательном Собрании.

- У нас работает несколько крупных проектов. Благодаря различным источникам и программам в 2019 году смогли улучшить жилищные условия 2178 семей - в 1,6 раза больше, чем в 2018 году. Это дети-сироты, многодетные и молодые семьи, жители сельских территорий. Общая сумма бюджетных средств на эти цели в прошлом году превысила два миллиарда рублей, - пояснил Денис Паслер.

Оренбургская область по освоению средств нацпроектов заняла первое место в Приволжском федеральном округе и вошла в ТОП-6 регионов России. При этом в некоторых из них в конце года часть средств была снята с освоения. В Оренбуржье подобных корректировок не было. Региону увеличили финансирование из федерального центра.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в прошлом году Оренбуржье освоило 4,4 миллиарда, деньги пошли на ремонт пяти районных и городских больниц и десяти поликлиник. В сельской местности построены 12 ФАПов, подготовлены проекты для строительства в этом году еще 10 ФАПов и четырех врачебных амбулаторий. За год был разработан проект новой областной детской больницы, строительство которой сейчас активно ведется. На 63 спецавтомобиля обновлен парк "скорой помощи", приобретены передвижные поликлиники. К скоростному Интернету подключены все городские и районные больницы, а также участковые больницы, врачебные амбулатории и ФАПы. Развивается санитарная авиация, благодаря ей в прошлом году были спасены жизни 163 пациентов, в том числе 70 детей. Паллиативная помощь вышла на новый уровень.

В рамках нацпроекта "Образование" строятся и капитально ремонтируются школы, на это направили почти в пять раз больше средств, чем в 2018 году. Начал работать первый детский технопарк "Кванториум", где ежегодно смогут обучаться 800 детей. По нацпроекту "Демография" в 2019 году было построено 19 детских садов, финансовую поддержку получили больше 30 тысяч семей с детьми. Благодаря нацпроекту "Культура", капитально отремонтировали четыре сельских дома культуры. Открыты библиотеки, оборудованные по современным стандартам.

По региональному проекту "Спорт - норма жизни" в 12 муниципалитетах появились новые спортивные площадки для сдачи ГТО, в трех поселениях - искусственные покрытия для футбольных полей. Обновляется инвентарь и оборудование спортивных школ.

Важным приоритетом в работе правительства Оренбургской области стала реализация проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Финансирование по нему в прошлом году увеличилось в 2,2 раза. Отремонтировано почти 240 километров дорог. Дорожный фонд вырос на 70 процентов - без малого 13 миллиардов рублей. Впервые муниципалитетам дали 1,5 миллиарда рублей на дороги местного значения. Завершена реконструкция трех мостов. В общей сложности в дорожную отрасль региона инвестировали беспрецедентную сумму - 18 миллиардов рублей. Годом ранее на эти цели направили 11,7 миллиарда.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили 55 общественных территорий и 43 двора за год. Расселили аварийного жилья почти в три раза больше плана. В 2019 году в Оренбуржье построили около миллиона квадратных метров жилья.

- Мы сделали важный шаг в сфере охраны окружающей среды. В рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году началась реализация региональных проектов "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" и "Чистый воздух", а также государственная программа "Охрана окружающей среды Оренбургской области", - сообщил губернатор Денис Паслер.

В Оренбургской области впервые создали единую систему экологического мониторинга атмосферного воздуха, которая начала работу в начале 2020 года. В 2019 году была утверждена обновленная региональная схема обращения с отходами.

- Последние месяцы показали, насколько необходимы в нашей жизни новые информационные технологии. В сфере информатизации перед регионом стоит целый ряд задач по улучшению доступности и качества связи, - отметил Денис Паслер. - В ближайшие три года предстоит подключить 1617 социально значимых объектов.

В условиях пандемии регион сумел перестроиться для нормальной работы в режиме ограничительных мер.

Цифры

В Оренбуржье на 900 миллионов рублей за прошлый год увеличилось фиксирование социальной поддержки населения. За время действия режима повышенной готовности и самоизоляции принято и исполнено более 270 тысяч заявок на социальную помощь. Оренбургской области из федерального бюджета на осуществление расходов, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции уже выделили 1,6 миллиарда рублей, еще столько же должны поступить в ближайшее время.