Президент РФ поздравил жителей Чувашии со 100-летием республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чувашии со столетием республики.

"Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовой доблестью многих поколений земляков, их весомым вкладом в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального Отечества", - говорится в поздравительной телеграмме.

Также президент страны отметил, что сегодня в Чувашии успешно реализуются масштабные программы в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, спорте и туризме. Все они служат благополучию людей, повышению качества их жизни.