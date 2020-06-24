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24.06.2020 09:11
Проект: В регионах

В Чувашии при кадетском корпусе открыли центр по хоккею

Текст: Сергей Кирсанов
В Чебоксарах при Чувашском кадетском корпусе открыли региональный центр по хоккею.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Присутствовавший на церемонии врио главы республики Олег Николаев отметил, что в в регионе есть специалисты, способные воспитывать профессиональных спортсменов.

- Открытие хоккейного центра - большой вклад в развитие спорта Чувашии. Прежде всего, это центр компетенций развития хоккея республики. Чувашские тренеры воспитывают замечательных спортсменов, которые способны показывать результаты как в Чувашии, так и на российском уровне, - сказал Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Руководитель региона добавил, что благодаря новой площадке хоккей с шайбой станет еще более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пообщаться с врио главы республики смогли и молодые спортсмены. Они рассказали о своих успехах и задали интересующие вопросы.

- Дорогу осилит идущий, вместе мы всегда сильнее, - добавил Николаев, пожелав спортсменам смело идти вперед и не бояться трудностей.

С приветственным словом на церемонии по видеосвязи обратился министр спорта России Олег Матыцин. Он заметил символичность открытия центра хоккея именно в международный олимпийский день.

- Поздравляю чувашский народ с еще одной победой - завершением строительства. Чувашия - это яркий пример того, как нужно развивать спорт. Средний показатель занимающихся спортом в республике уже превысил средний показатель по России, - отметил федеральный министр.

Как заявил Олег Николаев журналистам, аналогичный хоккейный центр будет построен в чебоксарском микрорайоне "Новый город". В настоящее время уже заканчивается процесс его проектирования.

Хоккейный центр при кадетском корпусе был возведен по региональному проекту "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография". В здании площадью более четырех тысяч кв.метров разместились крытая ледовая арена, трибуны для зрителей, учебные классы, тренажерный зал для подготовки хоккеистов и административно-бытовые помещения. Здесь будут проводить тренировочные сборы, мастер-классы и открытые тренировки для перспективных хоккеистов из городов и районов республики, а также различные спортивно-массовые мероприятия. В свободное от тренировок время комплекс будет доступен для массового катания на коньках.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чувашия - путь к успеху

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