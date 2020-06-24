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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье расширили льготные ставки по налогам для малого бизнеса

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
В Оренбургской области решили расширить региональный перечень видов предпринимательской деятельности, для которых в этом году действуют сниженные налоговые ставки при упрощенной системе налогообложения.
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области

Налоговую нагрузку снизили для народных художественных промыслов, в том числе НКО, торговли через автоматы и СМИ. Причем поддержку получат как печатные издания, так и сетевые, а также работающие в сфере телевидения, радиовещания и информагентства.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
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Для некоммерческих организаций расширили перечень видов предпринимательской деятельности при "упрощенке", которые не относятся к пострадавшим отраслям. На льготные условия и финансовую поддержку также могут рассчитывать дошкольное и основное общее образование, организация, предоставляющие социальные услуги без проживания престарелым и инвалидам и ряд других направлений.

Губернатор Денис Паслер потребовал особо контролировать исполнение мер поддержки малого и среднего предпринимательства в реионе и отслеживать активность муниципалитетов в использовании предоставленных возможностей для бизнеса. По аналогии с интерактивной картой распространения коронавируса в Оренбургской области разрабатывают карту поддержки бизнеса. На ней можно увидеть всю актуальную информацию в режиме реального времени.

На середину июня правом на субсидию воспользовались больше 88 процентов оренбургских предпринимателей, отнесенных к пострадавшим отраслям. За апрель выплачено около 514 миллионов рублей. За май уже поступило более 11,7 тысячи заявлений, из них 7934 одобрены. В муниципалитетах проводят индивидуальную работу с бизнесом, ежедневно направляю отчеты в профильное министерство.

- Ряд территорий сделали рывок за последние недели, но работать с бизнесом надо еще активнее. В числе территорий, где мерам поддержки предприниматели пользуются меньше остальных, крупные муниципалитеты - Оренбург и Орск. Нужно добиваться охвата в 80-90 процентов, говорить с людьми, помогать им, - отметили губернатор Денис Паслер.

Фото: Сергей Медведев
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Беспроцентные кредиты на заработную плату в Оренбургской области предоставляют 14 банков. В середине июня от бизнеса поступило около тысячи заявок, приняты положительные решения на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Поступают заявления от предпринимателей о реструктуризации действующих кредитов. Одобрено 1027 на общую сумму 9,9 миллиарда рублей. Программой кредитования под два процента воспользовались 395 субъектов малого и среднего предпринимательства. В программе участвуют семь банков.

Также определен порядок освобождения от страховых взносов субъектов предпринимательской деятельности, пострадавших в результате пандемии коронавируса. На эту меру поддержки могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели (работодатели): субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях, социально ориентированные некоммерческие и религиозные организации.

Для них установлен нулевой тариф страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды за второй квартал 2020 года.

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