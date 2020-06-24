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24.06.2020 12:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове прошло торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратове в среду войска гарнизона торжественно прошли по Театральной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном шествии приняли участие парадные расчеты крупнейшей в Европе Таманской ракетной дивизии, Гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской дивизии, 631-го учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии, института Нацгвардии РФ, других частей и соединений.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Над Театральной площадью Саратова пролетели бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, которые базируются в соседнем городе Энгельсе, летчики дальней авиации также продемонстрировали дозаправку в воздухе ракетоносца Ту-160.

Парад завершился показательным выступлением роты почетного караула Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения.

- К сожалению, у нас из-за ограничений в связи с пандемией не было возможности пригласить на торжественное прохождение войск гарнизона саратовцев, но жители региона могли увидеть парад в прямой трансляции, - отметил губернатор Валерий Радаев.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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