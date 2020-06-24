В Татарстане сошла с рельсов цистерна с метанолом

Накануне на железнодорожной станции Заинск в Татарстане сошла с рельсов цистерна, из которой разлился метанол.

Спасатели выяснили, что вагон-цистерна в котором на момент инцидента находилось 69 тонн метанола, сошел с одной стороны железнодорожного пути. В результате из заливной горловины цистерны стала вытекать жидкость.

В результате аварийно-восстановительных работ 40 квадратных метров, на которых разлился метанол, бьли обработаны абсорбентом.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ, никто из людей не пострадал. Рельсы из-за схода повреждены не были, поэтому задержки в движении поездов нет.