Алтайский край в пилотном режиме оцифрует АПК

Алтайский край - пока единственный пилотный регион, который уже два года реализует проект по цифровизации АПК.

Край первым в стране создал цифровую площадку для электронного документооборота в сельском хозяйстве. Сегодня около трех тысяч алтайских хозяйств работают на этой площадке, оформляя в электронном виде документы на получение субсидий.

Минсельхоз России на основе алтайского опыта разрабатывает единую цифровую платформу для всех аграриев страны. На Алтае уже пошли дальше, и на действующую информационную площадку, получившую название "Респак", заводят новые функции. Аграрии смогут вести учет земель, составлять паспорта полей, участвовать в интерактивных консультациях и знакомиться с новинками аграрной техники и технологий прямо у себя в смартфоне.

В перспективе этот сервис планируют интегрировать с ресурсами, позволяющими сельхозпроизводителям напрямую выходить на торговые площадки и в онлайн-режиме закупать технику, семена, удобрения, а также реализовать свою продукцию.

- Мы сегодня активно развиваем площадку "Респак", которую модерирует региональный минсельхоз, - рассказал "РГ" министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. - В ближайшее время на ней появится услуга онлайн-консультирования и будет выставлена витрина лучших технологических и цифровых решений. А в начале июня запустили мобильное приложение, которое позволит синхронизировать работу фермеров и пчеловодов.

Подключившись к площадке "Респак", более 150 пчеловодов края будут заранее получать оповещение о предстоящей обработке фермерских угодий.

В региональном минсельхозе надеются, что смартфоны с такой программой станут хорошей защитой для медоносных насекомых.

Край создал цифровую площадку для электронного документооборота в сельском хозяйстве

Интернет-провайдеры работают над созданием в крае площадки для апробации таких цифровых сервисов, как "Умная ферма", "Умное стадо", чтобы хозяйства могли их взять на вооружение. Многие алтайские фермеры уже не первый год пользуются системами дистанционного позиционирования сельхозтехники, системами контроля за ведением хозяйства. Потомственный фермер из Михайловского района Никита Кожанов говорит, что цифровые технологии в основном осваивает молодежь. "Старшему поколению они даются с трудом. Проблема еще и в том, что нам предлагают отдельные элементы цифровизации, соединить которые в единую систему довольно сложно и дорого. Поэтому мы очень рассчитываем на проект цифровизации АПК, на господдержку при внедрении цифровых технологий и обучении персонала", - подчеркивает он.

Чтобы помочь аграриям разобраться в цифровых новинках, в Алтайском крае организовали специальные курсы, где обучают фермеров, как с помощью информационных технологий можно повысить урожаи, оптимизировать затраты, правильно организовать учет в хозяйстве. По словам начальника регионального управления по труду и занятости населения Надежды Капуры, для сельхозпредприятий такое обучение сотрудников абсолютно бесплатно.

Курсы для людей старшего поколения организованы по нацпроекту "Демография" и финансируются из бюджета.

С такой поддержкой руководители хозяйств готовы и сами учиться, и повышать квалификацию своих работников, но рассчитывают, что этим помощь в освоении цифровых технологий не ограничится. Ведь сельхозтехника с элементами точного земледелия, современные электронные сервисы и оборудование стоят немалых денег. Не каждому фермеру такие расходы под силу. Однако пока даже пилотным хозяйствам, которые первыми осваивают цифровые технологии, дополнительной господдержки не обещают.

Внедряя технологии и приобретая спецтехнику, хозяйства существенно экономят ресурсы

В региональном минсельхозе считают, что переход на "цифру" дает крестьянам существенные преференции. "Внедряя такие технологии и приобретая специализированную технику, хозяйства получают существенную экономию ресурсов, сокращают производственные затраты и снижают себестоимость продукции. Поэтому говорить о дополнительной помощи было бы не совсем правильно. Наоборот, оптимизация производственных процессов и повышение эффективности ведения сельского хозяйства должны привести к постепенному сокращению объемов господдержки", - уверен замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин.

По мнению вице-губернатора края Александра Лукьянова, для приобретения современной техники аграрии сегодня активно пользуются уже действующими мерами поддержки - скидками на отечественные сельхозмашины и льготными кредитами. "В прошлом году хозяйства края направили на техническое перевооружение рекордный объем инвестиций - 7,5 миллиарда рублей. При этом благодаря субсидируемой скидке они сэкономили более миллиарда рублей. В этом году сельхозпроизводители продолжают наращивать объемы технического перевооружения и в первом квартале закупили техники на 1,75 миллиарда. Это на полмиллиарда больше, чем в первом квартале 2019-го года", - отметил он.

Кстати

В 2020 году Минсельхоз России выделил на поддержку сельского хозяйства Алтайского края около 2,7 миллиарда рублей, из которых более 1,3 миллиарда рублей местные аграрии уже получили в виде компенсирующих и стимулирующих субсидий. Кроме того, алтайские сельхозпроизводители за четыре месяца 2020 года оформили более 5,3 миллиарда рублей льготных кредитов по ставке от одного до пяти процентов годовых.