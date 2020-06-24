Что ждет отдыхающих на российских курортах

Санатории Алтайского края одними из первых в стране начали принимать отдыхающих после коронавирусных ограничений. Правда, им пока доступны только санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии. А в Краснодарском крае работу возобновили почти все здравницы и отели.

Корреспонденты "Российской газеты" разузнали, как сегодня отдыхается в этих краях. И чем там можно заняться, кроме лечения.

Белокуриха: скучать некогда

В Алтайском крае уже возобновили работу 18 санаториев из 41. Больше все их в Белокурихе - на известном федеральном курорте распахнули свои двери 15 санаториев для желающих поправить здоровье после самоизоляции.

Изголодавшиеся по отдыху туристы прибывают в Белокуриху из разных уголков страны - Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Республики Башкортостан. Правда, большого наплыва курортников пока нет. И проблема не в ограничениях - нужно ходить в масках, соблюдать дистанцию.

"Многие просто не могут вовремя пройти тесты на COVID-19, получить справки об эпидокружении и оформить санаторно-курортные книжки. Поэтому либо переносят заезд, либо вообще отказываются от путевок", - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко.

А те счастливчики, кто все-таки смог приехать на курорт, наслаждаются местными красотами, гуляют по аллеям и терренкурам, принимают лечебные и солнечные ванны.

"Знаете, нас даже радует, что в Белокурихе пока нет толп туристов - весь курорт в нашем распоряжении", - делятся впечатлениями Рамиль и Эльза Аюповы, приехавшие на отдых с двумя маленькими дочками из Нефтекамска Республики Башкортостан.

"Конечно, жалко, что бассейны пока не работают. Внук очень любит купаться", - говорит гостья из города Уяр Красноярского края Тамара Чибисова. - Но скучать нам некогда: много оздоровительных процедур, прогулки по лесу, походы в горы".

Места Силы и уроки женщины-кузнеца

До обеда день отдыхающих в Белокурихе расписан по минутам: прием врача, процедуры, отдых после лечения. А вот после обеда курортники жаждут развлечений. Куда же сходить и чем заняться пока еще не действуют бассейны и пляжи, закрыты музеи, а кафе работают только на вынос?

Можно отравиться в горы - на знаменитую Церковку или к подножию скал Четыре брата и Врата желаний: алтайцы называют их местами Силы, у которых просят исполнения самых сокровенных желаний. На Церковку часть пути лучше преодолеть на кресельном подъемнике - это будет быстрее и интереснее, ведь с высоты птичьего полета открывается прекраснейший вид. Но надо учитывать, что подъемник пока работает только три дня в неделю - пятницу-субботу-воскресенье.

Незабываемые впечатления останутся от посещения строящегося курорта "Белокуриха-2". Сама дорога туда захватывает дух: горный серпантин с 12 витками и 62 крутыми поворотами - один из красивейших сибирских перевалов! И, конечно, селфи на смотровых площадках на фоне горных пейзажей и арт-объектов - верстового столба, гигантского байкерского топора и старинной бензоколонки.

Серпантин ведет в Андреевскую слободу - музей под открытым небом, воссоздающий атмосферу сибирской слободы XIX века. Здесь можно зайти в дом знахарки, побывать в кузнице и на винокурне, посмотреть, как пекут хлеб в русской печи, заглянуть в амбар и отведать яства русской кухни в трактире "Гоголь".

Музеи, кафе и трактиры здесь должны открыться в конце июня - начале июля. А пока в Андреевской слободе можно полюбоваться настоящими старинными домами, посидеть на огромном стуле и сделать селфи у пепелаца из кинофильма "Кин-дза-дза".

Кстати, в самой Белокурихе стоит побывать в гостях у знаменитой женщины-кузнеца Анны Билецкой. Прямо у себя на подворье она разместила небольшой музей кузнечного дела, а в небольшой кузнице проводит мастер-классы для туристов по ковке. "Группы мы пока не принимаем, только семьи. Детям, да и взрослым интересно выковать себе брелок на память о Белокурихе", - говорит Анна.

Сочи: упор на органы дыхания

С каждым днем в Краснодарском крае все больше и больше гостей. Количество авиарейсов увеличивается в разы. И неудивительно - границы с другими странами для отдыха закрыты, а Крым пока принимает только местных туристов.

Планировалось, что в кубанских санаториях на медицинской базе упор будет сделан на оздоровлении органов дыхания. По словам директора одного из сочинских санаториев Дмитрия Богданова, процедур, направленных на органы дыхания, вполне хватает. "Они остались прежними, прекрасно работающими, - отметил он. - Вопрос лишь в том, чтобы сами люди понимали, зачем им это нужно".

Кстати, пока в санаториях Краснодарского края требуются все справки, как и в Белокурихе. В остальных случаях они не нужны. Также в регионе отменен курортный сбор, на ранее собранные средства от которого, в частности, отреставрировали набережную пляжа "Ривьера" в Сочи.

Чтобы получить эстетическое удовольствие, туристам, например, сочинских санаториев, пансионатов и отелей зачастую даже необязательно выезжать за пределы близлежащей территории. Рядом оборудованные пляжи на морском побережье. Вода, прогретая до 23 градусов, отпугивает только местных жителей, а гости курорта с удовольствием заходят в море.

Повсюду разлито солнце. Кажется, только прошел дождь - и сразу же начинает припекать. Этим летом погода благоволит отдыхающим. Уже в начале июня столбики термометра поднялись до 38 градусов. От палящих лучей на пляже спасает аэрарий, а в городе - тень деревьев.

Орхидеи, Старик Хоттабыч и горы

В "зеленом сердце курорта", как называют парк "Дендрарий" в Сочи, в живой коллекции на площади почти 50 гектаров одних только растений - около двух тысяч видов, и это не считая фауны.

Дендропарк практически круглый год радует не только вечнозеленым покровом, но и пышным цветением. Сейчас там самое время любоваться аристократами растительного мира - изящными, будто выполненными из фарфора магнолиями, уже давно ставшими негласным символом курорта. Там же можно встретить настоящие чудеса природы: "винные" (каликант цветущий), "тюльпановые" (лириодендрон тюльпаноносный) и "ландышевые" (идезия многоплодная) деревья, а также редкие дикие орхидеи. А реликтовый лес тисо-самшитовой рощи перенесет вас на тысячи лет назад.

Санаторий имени Орджоникидзе тоже доступен для прогулок по его потрясающему парку с фонтанами, каскадными лестницами и настоящими фресками на балконах. Именно там снимался известный советский фильм "Старик Хоттабыч".

Кроме тенистых парков и аллей, в Сочи от зноя можно уехать на прогулку в горы Красной Поляны. Одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона - парк водопадов "Менделиха", расположенный на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки. Этот излюбленный туристический маршрут создан для единения с природой, прогулок под журчание горных ручьев и ароматы горных цветов. Его протяженность для осмотра всех водопадов составляет четыре километра и занимает около 4,5 часа.

А по дороге в горы можно заехать в "Скайпарк", главная фишка которого - один из самых длинных в мире пешеходных подвесных мостов, протянувшийся почти на полкилометра над рекой Мзымта на высоте 207 метров. Просто пройти по нему - уже повод рассказывать внукам о собственной смелости. Величественные Кавказские горы и лазурное Черноморское побережье с такой высоты просто завораживают.

Эх, прокачусь!

Для посетителей в Олимпийском парке снова открылась трасса Гран-при "Формулы-1". Пока доступны пешие экскурсии по автодрому с посещением местного музея. Гости могут заглянуть за кулисы мира престижных мировых гонок, увидеть самые интересные объекты гоночной трассы и эксклюзивные автомобили разных эпох.

"Сочи хоть и здравница, и олимпийская столица, и современный город, в первую очередь все же это субтропическая природа, - рассказала экскурсовод Ирина Крылова. - Непременно стоит поехать в Солохаул, на родину русского чая. Путь от центра Сочи длится меньше часа. За это время каждый поворот трассы откроет множество потрясающих панорам - и вы осознаете, что даже ради них стоило отправиться в путешествие. Вас ждет сказочный пейзаж с предгорья величественного Кавказского хребта, невероятный вид с гор на просторную и глубокую долину реки Шахе, заснеженный пик вершины Фишт".

Можно съездить и увидеть самый необычный дольмен в России - Волконский, огромный, двухкамерный, выдолбленный из цельной скалы. А потом прогуляться по Волконскому ущелью. "И снова поразиться многообразию и щедрости субтропического предгорья Кавказа", - обещает экскурсовод.

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