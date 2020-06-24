Полиция провела 17 обысков у участников массовой драки в Норильске

Полицейские одномоментно провели 17 обысков у участников массовой драки, произошедшей в Норильске 20 июня. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю. В ходе обысков было изъято 11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, 2 жестких диска, одежда и обувь со следами крови.

Напомним, инцидент произошел 20 июня, его причиной, по сведениям сотрудников полиции, стал бытовой конфликт.

По факту массовой драки было возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Следственные мероприятия продолжаются, все изъятое в ходе обысков направлено на экспертизу.