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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция провела 17 обысков у участников массовой драки в Норильске

Текст: Ирина Штерман

Полицейские одномоментно провели 17 обысков у участников массовой драки, произошедшей в Норильске 20 июня. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю. В ходе обысков было изъято 11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, 2 жестких диска, одежда и обувь со следами крови.

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

Напомним, инцидент произошел 20 июня, его причиной, по сведениям сотрудников полиции, стал бытовой конфликт.

По факту массовой драки было возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Следственные мероприятия продолжаются, все изъятое в ходе обысков направлено на экспертизу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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