Полмиллиона жителей Новосибирской области посмотрели Парад Победы

Новости

Суд обязал президента Бразилии носить маску на публике 11:56
В Татарстане сошла с рельсов цистерна с метанолом 11:48
В Ирландии во время пандемии заболело рекордное количество медиков 11:45
Все парадные кабриолеты СССР и России. От ЗИС-102 до Aurus Senat 11:42
Скончался известный на Кубани судья Юрий Ламейкин 11:23
В Астрахани 800 военнослужащих прошли маршем в честь Победы 11:20
Ученые КФУ объяснили, как глина упрощает добычу нефти 11:12
Россияне начали возвращать валюту в банки 11:11
Взрыв на брянском заводе показали на видео 11:10
В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца 11:03
Полиция провела 17 обысков у участников массовой драки в Норильске 10:58
Президент РФ поздравил жителей Чувашии со 100-летием республики 10:46
Москалькова: Вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается 10:45
Парад Победы проходит на Красной площади 10:38
Международное авиасообщение в РФ восстановят, когда позволит обстановка 10:19
Путин пообщался с президентом Казахстана перед Парадом Победы 10:15
Автоплатеж за услуги ЖКХ ввели на портале столичных госусгуг 10:13
В Якутии коэффициент распространения COVID-19 упал ниже 1 10:01
Opel представил новое поколение кроссовера Mokka 10:00
Оборот кафе и ресторанов в столице за неделю вырос на 59 процентов 09:52
640 тысяч человек вновь отправили на карантин в крупнейшей земле Германии 09:52
Над базой Северного флота подняли 25-метровое Знамя Победы 09:50
Названа диета, помогающая в борьбе с раком 09:49
Еще 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:36
В Таиланде обезьяны оккупировали туристические достопримечательности 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 11:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полмиллиона жителей Новосибирской области посмотрели Парад Победы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области 24 июня проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске в связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности прошел с минимальным участием зрителей. Но марш 24-х парадных расчетов и прохождение механизированной колонны в прямом эфире смогли увидеть более полумиллиона зрителей.

Как отметил губернатор региона Андрей Травников, такая возможность у жителей области появилась благодаря информационному освещению Парада Победы новосибирскими СМИ.

Губернатор поблагодарил коллективы телекомпаний "ГТРК-Новосибирск" и "ОТС", силами которых была организована трансляция парада. В работе были задействованы 15 трансляционных камер - в полтора раза больше, чем обычно, съемки велись с разных ракурсов. Также мероприятие освещали шесть новостных сайтов и три канала в социальных сетях. Федеральный канал "Россия 24" отвел не менее получаса из сорока минут эфирного времени трансляции новосибирского парада.

Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Андрей Травников оценил готовность избирательных участков

- Даже федеральный канал "Россия 24" практически полностью поставил наш парад в эфир. Это значит, что не только новосибирцы, но и наши земляки в дальних уголках страны увидели парад, - сказал глава области.

В этом году на парад, кроме непосредственных его участников, были приглашены представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", добровольного российского детско-юношеского движения "Юнармия", молодежных патриотических движений.

Также сегодня губернатор Андрей Травников возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Монумент Славы" и на мемориале "Раненый воин", принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу Бакурову.

- Прошло уже больше года с того момента, как наш герой ушел в последний путь. Но Дмитрий Алексеевич был настолько жизнерадостным, общительным, активным, что иногда теряешь ощущение, что его нет рядом. Те два года, в течение которых мне посчастливилось с ним общаться, глубоко отпечатались в памяти. Я с большим удовольствием приезжал в семью Дмитрия Алексеевича и Екатерины Михайловны, не как к статусному человеку, Герою Советского Союза, а как к человеку, с которым очень приятно общаться, который любил рассказывать про военные годы, про мирное время, про свою патриотическую деятельность, - поделился воспоминаниями Андрей Травников.

Памятник Дмитрию Алексеевичу Бакурову стал важной частью Аллеи Героев, расположенной на Заельцовском кладбище Новосибирска.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
Самый крупный на Дальнем Востоке Парад Победы прошел в Хабаровске
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей