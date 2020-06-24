Полмиллиона жителей Новосибирской области посмотрели Парад Победы

В Новосибирской области 24 июня проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске в связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности прошел с минимальным участием зрителей. Но марш 24-х парадных расчетов и прохождение механизированной колонны в прямом эфире смогли увидеть более полумиллиона зрителей.

Как отметил губернатор региона Андрей Травников, такая возможность у жителей области появилась благодаря информационному освещению Парада Победы новосибирскими СМИ.

Губернатор поблагодарил коллективы телекомпаний "ГТРК-Новосибирск" и "ОТС", силами которых была организована трансляция парада. В работе были задействованы 15 трансляционных камер - в полтора раза больше, чем обычно, съемки велись с разных ракурсов. Также мероприятие освещали шесть новостных сайтов и три канала в социальных сетях. Федеральный канал "Россия 24" отвел не менее получаса из сорока минут эфирного времени трансляции новосибирского парада.

- Даже федеральный канал "Россия 24" практически полностью поставил наш парад в эфир. Это значит, что не только новосибирцы, но и наши земляки в дальних уголках страны увидели парад, - сказал глава области.

В этом году на парад, кроме непосредственных его участников, были приглашены представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", добровольного российского детско-юношеского движения "Юнармия", молодежных патриотических движений.

Также сегодня губернатор Андрей Травников возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Монумент Славы" и на мемориале "Раненый воин", принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу Бакурову.

- Прошло уже больше года с того момента, как наш герой ушел в последний путь. Но Дмитрий Алексеевич был настолько жизнерадостным, общительным, активным, что иногда теряешь ощущение, что его нет рядом. Те два года, в течение которых мне посчастливилось с ним общаться, глубоко отпечатались в памяти. Я с большим удовольствием приезжал в семью Дмитрия Алексеевича и Екатерины Михайловны, не как к статусному человеку, Герою Советского Союза, а как к человеку, с которым очень приятно общаться, который любил рассказывать про военные годы, про мирное время, про свою патриотическую деятельность, - поделился воспоминаниями Андрей Травников.

Памятник Дмитрию Алексеевичу Бакурову стал важной частью Аллеи Героев, расположенной на Заельцовском кладбище Новосибирска.