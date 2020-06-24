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24.06.2020 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые спрогнозировали пожары на территории Тунгусского заповедника

Текст: Ирина Штерман

Возникновение отдельных очагов природных пожаров на территории Тунгусского заповедника, расположенного на севере Красноярского края, спрогнозировали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Фото: iStock
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Об этом заявил начальник института Сергей Диденко на селекторном совещании МЧС РФ, представляя доклад о прогнозе ЧС на предстоящую неделю.

Эксперты предупреждают также о масштабных природных пожарах в северных и восточных территориях Республики Тыва, южных районах Хакасии, западных и восточных районах Красноярского края, восточных и юго-западных районах Иркутской области.

Кроме того, возможно продолжение подъема уровня воды в реках Красноярского края и затопление пониженных участков местности - на минувшей неделе, по данным ученых, вода местами поднялась на 1 метр, что соответствует прогнозным показателям.

Общество Наука Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО Тыва СФО Хакасия СФО Иркутская область Лесные пожары

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