Ученые спрогнозировали пожары на территории Тунгусского заповедника

Возникновение отдельных очагов природных пожаров на территории Тунгусского заповедника, расположенного на севере Красноярского края, спрогнозировали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Об этом заявил начальник института Сергей Диденко на селекторном совещании МЧС РФ, представляя доклад о прогнозе ЧС на предстоящую неделю.

Эксперты предупреждают также о масштабных природных пожарах в северных и восточных территориях Республики Тыва, южных районах Хакасии, западных и восточных районах Красноярского края, восточных и юго-западных районах Иркутской области.

Кроме того, возможно продолжение подъема уровня воды в реках Красноярского края и затопление пониженных участков местности - на минувшей неделе, по данным ученых, вода местами поднялась на 1 метр, что соответствует прогнозным показателям.