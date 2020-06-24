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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске машина насмерть сбила ребенка на самокате

Текст: Ирина Штерман

В Красноярском крае произошло ДТП, жертвой которого стал 13-летний подросток, катавшийся на самокате. Сообщается, что он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем BMW, водитель которого не заметил его из-за машины, стоявшей в правом ряду. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Фото: Блог главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова
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ГИБДД по Красноярскому краю приводит печальную статистику: только за минувшие сутки на территории краевого центра произошло шесть ДТП с детьми, в результате которых они получили травмы. Отмечается, что в большинстве случаев рядом с детьми находились родители, однако не сумели предотвратить несчастные случаи.

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам и во время движения во дворах, а родителям рекомендовали регулярно напоминать детям о правилах поведения на дороге.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край РГ-Видео

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