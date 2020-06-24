В Параде Победы в Новосибирске впервые прошли современные танки

На Площади Ленина в Новосибирске завершился торжественный военный Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, в этом году в составе колонны техники впервые в истории Новосибирска прошли современные танки.

Ранее в параде принимал участие лишь восстановленный реконструкторами легендарный Т-34, который вышел на центральную площадь Новосибирск, который и нынче возглавил механизированную колонну. Но сегодня "компанию" ему составила четверка танков Т-72Б3М.

Кроме того, впервые в истории городского Парада Победы в колонне прошли модернизированные ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град" и расчеты новейших беспилотных комплексов "Элерон".

Помимо этого, среди образцов военной техники были представлены бронеавтомобили "Тигр", знаменитые БТР-82А, зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", "Искандер", "Панцирь-С1". Также зрители могли увидеть машины сопровождения ракетного комплекса "Ярс", 152-мм гаубицы "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки "Нона-СВК", комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", а также военные мотовездеходы АМ-1.

Всего парадом прошли более двух тысяч человек и свыше семидесяти единиц военной техники - с учетом авиации, которая завершила торжественный марш в Новосибирске.

В пресс-службе ЦВО особо подчеркивают, что к участию в параде были допущены военнослужащие без признаков инфекционных заболеваний и прошедшие обязательный медосмотр военными медиками. А военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты предварительно произвели дезинфекцию центральной площади города и военного транспорта.

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