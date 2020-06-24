Гидрометцентр предупредил о высоком уровне солнечного излучения в России

В течение ближайших десяти дней в европейской части страны, а также в ряде регионов азиатской территории России будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс).

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что сейчас период летнего солнцестояния, и солнце находится на минимальной высоте от Земли. "Воздух сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой", - цитирует метеоролога РИА Новости.

Уточняется, что высокий и очень высокий уровни УФ-индекса будут в ближайшие дни в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири. Высокий - в большинстве регионов Центрального федерального округа.

Вильфанд отметил, что при таких уровнях УФ-индекса важно пользоваться солнцезащитным кремом, в полуденные часы оставаться дома или в тени, а также носить одежду с длинными рукавами.