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24.06.2020 05:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр предупредил о высоком уровне солнечного излучения в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение ближайших десяти дней в европейской части страны, а также в ряде регионов азиатской территории России будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс).

Фото: iStock
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Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что сейчас период летнего солнцестояния, и солнце находится на минимальной высоте от Земли. "Воздух сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой", - цитирует метеоролога РИА Новости.

Уточняется, что высокий и очень высокий уровни УФ-индекса будут в ближайшие дни в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири. Высокий - в большинстве регионов Центрального федерального округа.

Вильфанд отметил, что при таких уровнях УФ-индекса важно пользоваться солнцезащитным кремом, в полуденные часы оставаться дома или в тени, а также носить одежду с длинными рукавами.

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