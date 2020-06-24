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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале во время драки застрелили 27-летнего мужчину

Текст: Руслан Мельников

В Махачкале во время драки застрелили 27-летнего мужчину.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, конфликт возник на территории "Махачкалаводоканала", расположенного на улице Акушинского.

Жители Дагестана попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве

"В ходе возникшей драки неустановленное лицо произвело множество выстрелов из пистолета в 27-летнего местного жителя", - рассказали в ведомстве. Потерпевший скончался в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия". Специалисты выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность преступника. Расследование продолжается.

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