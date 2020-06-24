Новости

Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию : 20:45
В Махачкале загорелся рынок 20:02
Infiniti меняет стратегию: марка уйдет из Европы, но останется в России 19:28
В Калмыкии появился "Населенный пункт воинской доблести" 19:24
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов 19:21
СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID 19:19
Дезинфекция и дистанция: В Крыму озвучили правила отдыха на пляжах 19:15
Для получения патента на работу иностранцам придется сдать тест на COVID 19:08
В Сочи спортсмены подняли Знамя Победы на вершину горы Ачишхо 19:03
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель 18:41
В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта 18:38
Лукашенко на Красной площади признался, что приехал "в столицу Родины" 18:26
В Махачкале во время драки застрелили 27-летнего мужчину 18:25
В Беларуси по амнистии уже освободили более 540 осужденных 18:07
Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 18:02
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 17:50
Видео: перегруженный самосвал обрушил мост в горах 17:46
Балтфлот наградит девушку, потерявшую туфлю на Параде Победы 17:32
В Московском патриархате поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных 17:29
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ 17:28
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка 17:10
Прекращается производство Segway 17:06
В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям 17:02
На Кубани восстановили жилищные права вдовы ветерана ВОВ 16:58
В Архангельске установят памятник северянам, погибшим в Финляндии 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 20:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале загорелся рынок

Текст: Руслан Мельников
Фото: Пресс-служба главного управления МЧС по Республике Дагестан Фото: Пресс-служба главного управления МЧС по Республике Дагестан
Фото: Пресс-служба главного управления МЧС по Республике Дагестан

В Махачкале на проспекте Аметхана Султана загорелись рыночные павильоны. О пожаре сообщил очевидец.

Фото: Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
Опубликовано видео горящего ТЦ в Махачкале

Как рассказали в региональном управлении МЧС, огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

"Жертв и пострадавших в результате пожара нет", - отметили в ведомстве.

От центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) на место пожара выехала одна единица техники и три человека. К тушению пожара от МЧС привлекается 45 человек и 12 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина