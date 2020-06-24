В Махачкале загорелся рынок

В Махачкале на проспекте Аметхана Султана загорелись рыночные павильоны. О пожаре сообщил очевидец.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

"Жертв и пострадавших в результате пожара нет", - отметили в ведомстве.

От центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) на место пожара выехала одна единица техники и три человека. К тушению пожара от МЧС привлекается 45 человек и 12 единиц техники.