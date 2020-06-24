В Ставрополе развернули Знамя Победы в 15 тысяч квадратных метров

Ставропольский край оказался в числе тех регионов, где эпидемиологическая обстановка позволила провести парад. Заблаговременно администрация города разметила площадь Ленина для социального дистанцирования. Присутствовали и ветераны Великой Отечественной Войны. Их привезли на автомобилях, чтобы минимизировать риск инфекции. За каждым из них был закреплен социальный работник.

Первыми по площади прошли сводные роты и батальоны из числа военнослужащих Южного военного округа, воздушно-десантных войск, МЧС, полиции, а также академий ФСБ и МВД, и воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища - всего более 1,7 тысячи человек.

Механизированная колонна состояла примерно из 50 единиц вооружения и военной техники. Были здесь и реактивные системы залпового огня "Град-М" и "Ураган", артиллерийские установки "Мста-Б", бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", танки Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". А в небо поднялись вертолеты Ми-24, Ми-8АМТШ, а также истребители Су-27 и штурмовики Су-25СМ3.

Под конец парада вынесли самую большую копию Знамени Победы. Площадь полотна составила около 15 тысяч квадратных метров. Ее сшили по инициативе администрации города. Честь нести знамя предоставили студентам одного из вузов краевой столицы. Также рядом несли другие копии флагов союзных республик, входивших в состав СССР, и внесших свой вклад в Великую Победу.

В дальнейшем крупнейший символ окончания Великой Отечественной войны планируют использовать для проведения военно-патриотических мероприятий.

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