В Железноводске прошел первый в России марш врачей

В Железноводске состоялся первый в РФ марш врачей, который был посвящен юбилею Великой Победы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе администрации города.

Врачи, медицинские работники и сотрудники санаторно-курортной сферы прошли по улицам города в белых халатах. Медики торжественным маршем проследовали к мемориалу "Вечный огонь", где возложили цветы и почтили минутой молчания память своих коллег и сотрудников эвакогоспиталей, которые спасали жизни людей во время Великой Отечественной войны. Кстати, именно 24 июня 1941 года в городе стали создавать эвакуационные госпитали.

- Сегодня мы вспоминаем героев-медиков Железноводска, которые вернули в строй более 30 тысяч героев, и преклоняемся перед подвигом современных врачей, которые сейчас по всему миру сражаются в неравной борьбе с коронавирусом и каждый день отвоевывают у коварной инфекции человеческие жизни, - выступая перед участниками марша, заявил глава города Евгений Моисеев.

Перед началом марша всех ее участникам проверили на коронавирус. Для этого установили автолабораторию, где проводили экспресс-анализ на COVID-19.

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