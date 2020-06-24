Новости

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы 13:25
Видео: в параде в Москве участвовало более 200 единиц боевой техники 13:25
Ефимов: Деловая активность в Москве превысила докризисные показатели 13:25
Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники 13:25
В Железноводске прошел первый в России марш врачей 13:22
В Новороссийске Парад Победы открыл противолодочный корабль "Касимов" 13:17
Путин переговорил "на ногах" с лидерами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана 13:09
Lifan остаeтся в России: в компании рассказали о своих планах 13:05
В Красноярске машина насмерть сбила ребенка на самокате 13:02
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море 13:00
В Параде Победы в Новосибирске впервые прошли современные танки 12:45
В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота 12:44
Новый Volkswagen Arteon: универсал, гибрид и "заряженная" версия 12:37
Ученые спрогнозировали пожары на территории Тунгусского заповедника 12:37
Вандалы осквернили памятник идеолога Ирландской республиканской армии 12:31
В Параде на Красной площади приняли участие расчеты пяти государств ОДКБ 12:23
В Саратове прошло торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы 12:23
CNBC: Россия продемонстрировала на Параде военную мощь 12:19
В Крыму открыли бюст Героя Советского Союза Ашота Аматуни 12:16
Kia показала конкурента Toyota Alphard на официальных фото 12:15
Во Владикавказе на Параде Победы пролетел "Ночной охотник" 12:06
По Невскому проспекту прошло шествие Победы 12:05
Суд обязал президента Бразилии носить маску на публике 11:56
В Татарстане сошла с рельсов цистерна с метанолом 11:48
В Ирландии во время пандемии заболело рекордное количество медиков 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 12:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владикавказе на Параде Победы пролетел "Ночной охотник"

Текст: Анна Юркова

75-летие Победы в Великой Отечественной войне столица Северной Осетии отметила сухопутным и впервые - воздушным парадом. Праздник начался в 10 утра на площади Свободы. Вход для зрителей, которыми обычно запружен центр города, закрыт, пунктах пропуска волонтеры измеряли всем температуру, раздавали маски и перчатки. На трибуне минимум человек и среди них - двое участников Великой Отечественной войны Хизир Гулуев и Александр Пагаев, а также председатель республиканского Совета ветеранов Солтан Каболов.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34

В мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек - торжественным маршем прошли знаменные группы Государственного флага Российской Федерации, рота почетного караула, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии Владикавказского гарнизона, парадный расчет Северо-Кавказского Суворовского училища, а также служащие Росгвардии.

- В этом празднике слились воедино радость, память и скорбь,- сказал в своем выступлении глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров - Никогда не забудем имен наших земляков, ушедших на фронт, а их было почти 90 тысяч человек. На земле, в небе и на море они с честью и достоинством защищали нашу родину от немецко-фашистских захватчиков. Здесь на подступах к Владикавказу у Эльхотовских ворот на моздокском направлении состоялись ожесточенные бои, положившие начало коренному перелому в ходе войны. От Владикавказа до Сталинграда, от Москвы до Праги и Берлина пролегли маршруты наших солдат - 79 уроженцев республики были награждены золотой звездой Героя СССР, 12 стали полными кавалерами ордена Славы. Это наша история, которой мы гордимся и завещаем ее молодому поколению.

Следом по площади двинулись танки и машины пехоты, которые впервые снабдили специальными резиновыми накладками на гусеницах, чтобы защитить дорожное покрытие от повреждений. В составе механизированной колонны проследовали тяжеловесные танки Т-90, боевые машины БМП-3, пассажирские автомобили ГАЗ-3102 "Волга", многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", Урал-4320 с 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи "Редут", автомобили УАЗ "Патриот", ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо-Г".

Одновременно в небе на низкой высоте пролетела авиационная группа 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО: экипажи ударных вертолетов Ми-28 "Ночной охотник", транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ "Терминатор" - каждого по две единицы.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Фотогалерея: Парад на Красной площади в Москве
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей