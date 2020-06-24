Во Владикавказе на Параде Победы пролетел "Ночной охотник"

75-летие Победы в Великой Отечественной войне столица Северной Осетии отметила сухопутным и впервые - воздушным парадом. Праздник начался в 10 утра на площади Свободы. Вход для зрителей, которыми обычно запружен центр города, закрыт, пунктах пропуска волонтеры измеряли всем температуру, раздавали маски и перчатки. На трибуне минимум человек и среди них - двое участников Великой Отечественной войны Хизир Гулуев и Александр Пагаев, а также председатель республиканского Совета ветеранов Солтан Каболов.

В мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек - торжественным маршем прошли знаменные группы Государственного флага Российской Федерации, рота почетного караула, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии Владикавказского гарнизона, парадный расчет Северо-Кавказского Суворовского училища, а также служащие Росгвардии.

- В этом празднике слились воедино радость, память и скорбь,- сказал в своем выступлении глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров - Никогда не забудем имен наших земляков, ушедших на фронт, а их было почти 90 тысяч человек. На земле, в небе и на море они с честью и достоинством защищали нашу родину от немецко-фашистских захватчиков. Здесь на подступах к Владикавказу у Эльхотовских ворот на моздокском направлении состоялись ожесточенные бои, положившие начало коренному перелому в ходе войны. От Владикавказа до Сталинграда, от Москвы до Праги и Берлина пролегли маршруты наших солдат - 79 уроженцев республики были награждены золотой звездой Героя СССР, 12 стали полными кавалерами ордена Славы. Это наша история, которой мы гордимся и завещаем ее молодому поколению.

Следом по площади двинулись танки и машины пехоты, которые впервые снабдили специальными резиновыми накладками на гусеницах, чтобы защитить дорожное покрытие от повреждений. В составе механизированной колонны проследовали тяжеловесные танки Т-90, боевые машины БМП-3, пассажирские автомобили ГАЗ-3102 "Волга", многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", Урал-4320 с 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи "Редут", автомобили УАЗ "Патриот", ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо-Г".

Одновременно в небе на низкой высоте пролетела авиационная группа 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО: экипажи ударных вертолетов Ми-28 "Ночной охотник", транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ "Терминатор" - каждого по две единицы.

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