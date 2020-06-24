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24.06.2020 17:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Балтфлот наградит девушку, потерявшую туфлю на Параде Победы

Текст: Светлана Цыганкова (Калининградская область)

В Калининграде на военном параде Победы девушка-военнослужащая Балтийского флота, чеканя шаг, потеряла одну туфлю. Но она продолжила идти строевым шагом, не сбившись.

В столице прогремит 15-минутный праздничный салют

Данный факт заметили уже позже. Девушка, потерявшая туфлю, даже виду не подала.

Как прокомментировал корреспонденту "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов, командующий флотом адмирал Александр Носатов наградит девушку-военнослужащую за то, что она не сбила парадный строй.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград 75 лет Великой Победы РГ-Видео

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