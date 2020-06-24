Балтфлот наградит девушку, потерявшую туфлю на Параде Победы

В Калининграде на военном параде Победы девушка-военнослужащая Балтийского флота, чеканя шаг, потеряла одну туфлю. Но она продолжила идти строевым шагом, не сбившись.

Данный факт заметили уже позже. Девушка, потерявшая туфлю, даже виду не подала.

Как прокомментировал корреспонденту "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов, командующий флотом адмирал Александр Носатов наградит девушку-военнослужащую за то, что она не сбила парадный строй.