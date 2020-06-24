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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Историк рассказала о феномене военного детства

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Феномен военного детства долгие годы изучался слабо. Многие документы были засекречены, полномасштабных изысканий не проводилось. Тем не менее, в последние годы историки получили возможность изучить, как жили дети в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны. Видеолекцию профессора кафедры общественных наук Гуманитарного Института СПбПУ Елены Красноженовой о быте юных жителей Ленинградской области обнародовал Гуманитарный лекторий Политеха.

Елена Красноженова в своей лекции отмечает, что эвакуация детей из Ленинграда началась в первые дни Великой Отечественной войны. Тысячи ребятишек свозили в южные районы Новгородской области, там находились детские лагеря, дома отдыха. Но враг наступал быстро и очень скоро базы, где находились юные ленинградцы, оказались на линии фронта.

Тогда детей стали вывозить вглубь страны на специальных поездах, их прозвали "детскими эшелонами". 13 июля 1941 года на станции Боровенко Новгородской области один такой эшелон был разбомблен.

Фото: Пресс-служба правительства Карелии
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18 июля 1941 года произошла еще одна трагедия на станции Лычково. Вражеский самолет сбросил больше двадцати авибомб, большинство из которых попали в поезд, перевозивший детей. 28 детей погибло, 18 получили ранения. Среди погибших были также воспитатели и врачи.

Осенью 1941 года враг начал оккупацию Ленинградской и Новгородской областей. Только в Ленобласти было уничтожено 20 городов и свыше трех тысяч деревень. Местных жителей стали сгонять в концентрационные лагеря. Самые крупные были под Гатчиной и Лугой.

А под Вырицей был организован детский концлагерь. Елена Красноженова в своей лекции отмечает, что этот концлагерь проходил по немецким документам как детский приют. Но спустя годы выяснилось - в этом учреждении у детей производили забор донорской крови для немецких военных частей.

Цикл лекций кафедра общественных наук Гуманитарного Института Политеха посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Изначально лекции проводились в стенах вуза, приглашались все желающие. В связи с непростой эпидемической ситуацией лекции начали проходить онлайн.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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