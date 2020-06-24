Как начинают свою работу музеи под открытым небом

Музеи России начинают возвращаться из отпусков за свой счет. Постепенно, начиная с музеев-заповедников, в некоторых уже разрешены прогулки.

Георгий Василевич, директор Музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское"

С марта у нас нет посетителей, но есть очень много работы, весенней работы на земле. Пушкинский ландшафт - это тоже память о поэте. Наши сотрудники вышли из самоизоляции через три недели, и, соблюдая меры безопасности, прежде всего начали приводить в порядок наши мемориальные парки. Зима и весна в выдались трудными, ураганы погубили более 200 деревьев - многие были вывернуты с корнями, поломаны. На уборку ушло много сил, а в парковой службе заповедника всего восемь работников.

Наша главная работа во время карантина шла на сайте музея и в социальных сетях. Ежедневно мы выставляли не меньше трех сюжетов - репортажи, виртуальные экскурсии, исторические справки, материалы о Пушкине, его друзьях и родных. Музей работает уже больше 100 лет, накопилось много интересного и малоизвестного о поэте, и нам удалось показать это в виртуале. Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, 54-й по счету, также прошел онлайн, и за ним наблюдали 64,5 тысячи посетителей сайта, и это примерно в два раза больше, чем приезжали к нам в прежние годы.

Музей официально закрыт - но его основную мемориальную территорию в 1400 гектаров оградить невозможно. Десятки троп и исторических дорог ведут к пушкинским усадьбам, и, несмотря на все запреты, по этим тропам идут дачники, приезжие, оставившие большие города ради лета в деревне. Так что выход из самоизоляции уже стихийно начался. Наде­юсь, свежий лесной воздух идет на пользу "нарушителям".

Ураганы погубили 200 деревьев в парках Михайловского

Но приближается время официального открытия заповедника. И это будет серьезным профессиональным вызовом для нас. Многие помещения невелики - от 15 до 45 квадратных метров, и это все основные экспозиции. А в отдельные дни в заповедник приезжают до 3,5 тысячи, и принимать их, скажем, в доме в Тригорском, как предписано, малыми группами по 1-2 человека, - мы не сможем. И отказать не получится: люди едут за сотни километров, только от Пскова до Пушкинских Гор ехать 120 км в одну сторону. И тут выходом из положения нам кажется использование конвекторов, обеззараживающих воздух. Но, увы, пока рекомендации не предусматривают этот способ защиты посетителей и сотрудников...

Ландшафт Пушкинского музея-заповедника - это тоже память о поэте. Фото: Григорий Калачьян / ТАСС

Елена Богданова, директор Музея-заповедника "Кижи"

Мы находимся на острове посередине Онежского озера - может, потому и смогли открыться раньше остальных, 10 июня. Да и возможность заражения была минимальной - большинство сотрудников музея, реставраторов почти всю весну не выбирались на материк, готовились к нашему и так короткому сезону, занимаясь своими объектами, приводя хозяйство в порядок.

Первые туристы после карантина могли только гулять по острову и только со стороны смотреть на Преображенский храм, Покровскую церковь, весь Кижский погост. Несмотря на это, а также на то, что все они добирались до нас на частных катерах из Петрозаводска и деревни Оятевщины (теплоходы до острова пока не ходят), за первую неделю на острове побывал 401 турист.

Сейчас идет второй этап выхода из карантина: открыт Покровский храм, куда разом могут зайти 8 человек в масках и перчатках, избы Ошевнева и Яковлева с их банями и амбарами, дома - памятники крестьянскому деревянному зодчеству. 26 июля начинаем пускать туристов на остальные объекты. А с 1 июля, если эпидемиологическая ситуация позволит, откроем все дома и амбары.

Так же постепенно, аккуратно будем возвращать мастер-классы и начнем с колокольного звона, где между участниками не будет прямого контакта: наш замечательный учитель-звонарь Игорь Хуттер будет с колокольни показывать, за какую веревку тянуть, а ученики попытаются за ним повторить. Потом начнем снова, как до карантина, учить строить лодки, мастерить лемеха. В июле должны начаться любимые туристами велопрогулки, пройдет - на сей раз немноголюдный - традиционный фестиваль косарей, в августе такая же камерная Кижская парусная регата…

Но главное нас ждет в августе - 19-го, на праздник Преображения, откроется и будет освящен многоглавый Преображенский храм, где завершена реставрация, написан иконостас, а к празднику там появится и отреставрированная в Центре им. Грабаря Плащаница начала XIX века. На праздник мы приглашаем всех жителей острова, потомков артельщиков, строивших эти избы и храмы, архитекторов, реставраторов, поднимавших Кижи. И всех вас!

Елена Морозова, директор Музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Нам бесконечно везет: мало у кого есть такой ресурс, как экспозиция под открытым небом - у нас это городище с нерукотворными памятниками времен Византии, античности, раннего христианства. 18-го числа по Херсонесу пошли первые посетители.

Пока - открытыми, классическими маршрутами: "Свет Херсонеса", античная и византийская экспозиции, рассказывающие о том, как сюда приехали греки и как они обустраивали город, люди проходят мимо оборонительных сооружений, дома винодела, видят в земле каменную цистерну для засолки рыбы...

Но, находясь на карантине, мы с экскурсионным и методическим отделами придумали новые маршруты, и оба вечерние - "История христианства", где показываем базилики первого тысячелетия нашей эры, четырехапсидную церковь и другие византийские памятники, подсвечиваем их прожекторами. Еще один маршрут посвящен кино в Херсонесе: на территории музея снимались "Приключения Буратино", "Сказка о царе Салтане", "Гардемарины" и многие другие фильмы - маршрут пройдет вдоль береговой линии, у этих стен и развернется под музыку все действо.

В античном театре ждем премьер севастопольского Театра имени Луначарского, в июле, если все будет нормально, проведем там традиционный Международный фестиваль оперы и балета.

А до конца этого года для всех медработников вход на территорию музея-заповедника будет бесплатным, как и экскурсии, достаточно будет предъявить пропуск или удостоверение медицинского учреждения. Акция действует и для туристов. Мы хотим так поблагодарить врачей, медсестер, водителей "скорых" - всех, кто оказался на передовой.

Главная достопримечательность Херсонеса - городище с нерукотворными памятниками времен Византии, античности, раннего христианства.