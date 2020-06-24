По центру Мурманска прошли "арктические" танки

В Мурманске состоялся Парад Победы, главной "фишкой" которого стал легендарный танк Т-34-85 под командованием Героя России майора Виталия Романова. За ним двигалась самоходная артиллерийская установка СУ-100, обретшая широкую популярность благодаря известному фильму Виктора Трегубовича "На войне как на войне". На ее борту красовалась надпись "гвардии мл. лейтенант Малешкин А. А.", который был главным героем фильма.

Всего в параде участвовали 72 боевые и специальные машины. В их числе были "арктические" танки Т-80БВМ, береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Град", двухзвенные гусеничные вездеходы "Алеут", бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, армейские мотовездеходы с флагами видов вооруженных сил и родов войск и другая колесная и гусеничная техника.

Современную часть пешего парада открыл второй экипаж принятого в состав Северного флота в День России - 12 июня ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" под командованием капитана 1 ранга Александра Манина. Историческую часть парада открыла группа со штандартами 10 фронтов конца Великой Отечественной войны. По центральной площади промаршировали историческая рота пехотинцев в форме сороковых годов с автоматами ППШ, летчики военных лет, моряки-краснофлотцы, танковая и инженерно-саперная роты.

За ним прошагали парадные расчеты двух авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота и парадный расчёт арктической мотострелковой бригады. Замкнули шествие военнослужащие Северного флота - женщины, служащие в частях армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

С трибуны за парадом наблюдали почетные гости - ветераны, представители законодательной и исполнительной власти Заполярья, норвежские военные во главе с командующим главным оперативным командованием Вооруженных сил королевства генерал-лейтенантом Руне Якобсеном.

- У меня воевали отец и дед, - рассказал корреспонденту "РГ" Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам, один из гостей парада. - Отца взяли в армию в октябре 1942 года, тогда ему исполнилось 17. Воевал он в полке связи, на передовой. Я нашел наградной лист, согласно которому отца за отличия при прокладывании связи наградили медалью "За отвагу". Он был ранен, очень серьезно контужен и умер от последствий контузии, когда я еще учился в школе. А дед служил здесь, на Севере, а штабе одной из частей. Он был финансистом. По его стопам в определенной мере пошел и я. Наверное, мне передались его гены!

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