В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота

В параде Победы в Калининграде, чеканя шаг, прошли женщины-военнослужащие частей Балтийского флота. Командовала расчетом капитан 3 ранга Елена Бида. Принимал же весь парад командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Торжественным маршем по площади Победы прошли и парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих воинских частей и соединений армейского корпуса и морской авиации Балтийского флота. А вот механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34.

За исторической машиной прошли танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки "Гиацинт", зенитно-ракетные комплексы "С-400", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" и другая современная техника. Всего 75 единиц.

А после наземного парада над Калининградом пролетела авиация Балтийского флота - истребители, фронтовые бомбардировщики, военно-транспортные самолеты, ударные, транспортно-боевые, противолодочные вертолеты. Высота полета боевых машин - от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час.

В 22 часа в Калининграде произведут праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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