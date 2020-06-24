В Карелии открыли движение ретропоезда, который курсирует из города Сортавалы в горный парк "Рускеала". Это настоящий состав на паровозной тяге.

Как и положено паровозу, он гудит и из трубы идет черный дым. Проводники обслуживают пассажиров в исторических одеждах. До парка поезд доезжает за один час.

Интерьер поезда выполнен в стиле "Николаевского экспресса" конца XIX - начала XX века. И состоит из пяти вагонов: четырех купейных и вагона-ресторана. Внутренние интерьеры тоже соответствуют: зеленые лампы, занавески с кисточками, кожаные кресла, черно-белые фотографии.

Цена билета - 420 рублей, есть скидки для льготников. График ретропоезда разработан с учетом удобной пересадки на "Ласточку", курсирующую между Петербургом и Сортавалой, и водными судами "Метеор", которые отправляются на Валаам.

Этот железнодорожный маршрут открыли 1 июня 2019 года. И он сразу же стал популярным. Туристы, приезжающие из Петербурга в Сортавалу, пользуются именно этим поездом.

Горный парк "Рускеала" уже принимает туристические группы. Каждый день полюбоваться мраморными каньонами смогут до 300 человек, между группами установили расстояние в 50 метров. Для всех путешественников обязательны маски и перчатки.

Ретропоезд ходит каждый день. Отправляется из Сортавалы, забрав пассажиров из "Ласточки". Обратно приходит как раз к отправлению скоростного поезда в Северную столицу.

Для организации паровозного движения железнодорожники восстановили почти 2,5 километра пути, отремонтировали платформу Сортавала и провели реконструкцию коммуникаций для снабжения паровоза водой и его технического обслуживания.