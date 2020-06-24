В Петербурге прогремел салют в честь 75-летия Победы

В Петербурге прогремел салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. От стен Петропавловской крепости артиллерийские орудия дали 30 залпов, однако в этом году выстрелы не сопровождались фейерверками, сообщает корреспондент "Российской газеты".

Каждый залп салюта был посвящен определенному событию или личности, сыгравшим важную роль в истории войны - от маршала Победы Жукова, битвы на Курской дуге и парада 1945 года до залпов в честь тружеников тыла и матерей отцов воинов-победителей. Заключительный выстрел был посвящен юбилею Великой Победы.

Кроме того, в честь Парада Победы, который прошел сегодня на Красной площади в Москве и в ряде городов России, в том числе в Санкт-Петербурге, на Стрелке Васильевского острова зажглись Ростральные колонны.

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