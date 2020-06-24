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24.06.2020 10:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге прошел Парад Победы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В центре Петербурга, на Дворцовой площади прошел Парад Победы. В нем приняли участие свыше 4,8 тысячи военнослужащих, было представлено свыше сотни единиц боевой и специальной техники, а в небе над городом пролетело 30 самолетов и вертолетов.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Подготовка к параду велась в Петербурге несколько месяцев. На минувшей неделе в городе состоялись три репетиции.

В парадном строю прошли юнармейцы, курсанты военных училищ, студенты военных вузов, а также военнослужащие Западного военного округа.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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В механизированной колонне по Дворцовой площади прошли танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А. Были представлены бронеавтомобили "Тайфун-У", "Тайфун-К" и "Тигр-М". Они способны выдержать удары мощной бомбы и практически неуязвимы для противника. Были представлены и гордость отечественного вооружения - зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", которые называют внуками легендарной "Катюши".

Такая техника в основном демонстрируется на профильных выставках вооружения. Увидеть ее граждане могут только на парадах.

Над центром города пролетела боевая авиация Западного военного округа. В воздушной части парада приняли участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, а также Ка-52, прозванный "Аллигатором". Фигуры высшего пилотажа продемонстрировали экипажи самолетов Ан-26, Ан-12 и Ту-134, многоцелевых истребителей Су-35С, истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и перехватчиков МиГ-31БМ.

Жители центральных районов Северной столицы воздушную часть парада могли наблюдать из окон своих квартир. Посмотреть парад вживую в этом году смогли двести ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Всех их сопровождали медработники.

Фото: RIA Novosti via Getty Images
Видео: Парад Победы на Красной Площади

Учитывая, что большинство жителей и гостей Петербурга смотрели парад по телевизору и в онлайн-формате, огромное внимание было уделено трансляции и качеству звука. Дворцовая площадь - это главная площадка Петербурга, здания здесь стоят в форме подковы. Чтобы не возникало помех при работе звукоусиливающей аппаратуры, петербургские специалисты Россетей вещания и оповещения, обеспечивающие звуковую часть парада, пошли на целый ряд хитростей. Как говорят на предприятии, микрофоны на площади расставляли особым образом в соответствии с розой ветров.

Парад внес коррективы в работу общественного транспорта. Ряд маршрутов в центре города был на время изменен. Но с 13.00 троллейбусы и автобусы будут возить пассажиров в обычном режиме.

В прошлые годы после парада на Дворцовой площади стояла боевая техника, работала полевая кухня. В этом году ничего такого не предусмотрено. Эпидемическая ситуация в Петербурге по-прежнему остается непростой и горожанам рекомендуют оставаться по возможности дома.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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