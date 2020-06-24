По Невскому проспекту прошло шествие Победы

В Петербурге впервые в истории города после Парада Победы пешие расчеты прошли по Невскому проспекту, а флаги России по городу провезли мотоциклисты.

Главная улица города была перекрыта. Пешеходы выстроились на тротуарах, чтобы своими глазами увидеть шествие, колонны двигались от Дворцовой площади до Гостиного двора. Темп задавали военные оркестры.

По главной улице Петербурга пронесли 10 штандартов фронтов Великой Отечественной войны. Это исторические реликвии. Штандарты были изготовлены в 1945 году мастерами Большого театра.

Торжественным маршем прошли курсанты военных училищ, студенты военных вузов, военнослужащие Западного военного округа.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Проехали мотоциклисты, они провезли Знамя Победы, флаг Петербурга. В Северной столице популярно байкерское движение, в городе свыше 7 тысяч мотоциклистов и это только те, кто числится в байкерских клубах. По Невскому проспекту проехали 500 мотоциклистов, их определяли в ходе конкурса.

Участников шествия на Невском встречали петербуржцы и гости города. В этом году Дворцовая площадь была перекрыта, зрителями парада стали лишь 200 ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Шествие на Невском проспекте позволило всем желающим приобщиться к празднику.

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