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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба правительства Карелии Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии

В Петрозаводске в среду открыли памятник солдатским матерям в честь 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Автор монумента - народный художник России Салават Щербаков.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Новый памятник представлен в виде фигуры женщины, которая прикрывает длинными плащом двоих детей. У них в руках портреты родных, ушедших на войну. Как отметил на открытии монумента заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, этот памятник - символ благодарности матерям. В военные годы они не только воспитывали детей, ждали с фронта своих сыновей и мужей, но и работали в тылу, на благо общей Победы,.

С инициативой установить подобный памятник к Рашиду Нургалиеву, как одному из членов госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Республики Карелия, обратились ветераны-афганцы. А скульптор Салават Щербаков вложил в монумент всю душу.

Кстати, Салават Щербаков является автором композиций на Поклонной горе в Москве, памятников князю Владимиру Великому, конструктору Сергею Королеву, оружейнику Михаилу Калашникову.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск 75 лет Великой Победы

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