На Крымском мосту произошло столкновение большегрузов

В результате столкновения двух фур на Крымском мосту получил травмы водитель одного из грузовиков. Об этом со ссылкой на МВД по Республике Крым сообщает РИА Новости.

Авария произошла накануне поздним вечером накануне. В полиции рассказали, что водитель автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом, двигавшийся в сторону Новороссийска в правом ряду, не выбрал безопасную скорость, из-за чего врезался в стоявший на крайней правой полосе Mercedes-Benz, тоже с полуприцепом.

По предварительным данным, пострадал водитель двигавшегося грузовика. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

По свидетельствам очевидцев аварии, врезавшаяся в другой большегруз фура перевозила техническую соду, часть которой после столкновения высыпалась на дорогу. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму отметили, что движение по мосту не ограничено.