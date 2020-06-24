На Кубани восстановили жилищные права вдовы ветерана ВОВ

В Брюховецком районе Краснодарского края правоохранители восстановили жилищные права 87-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в генпрокуратуре России.

По информации ведомства, пожилая женщина обратилась с жалобой на нарушение прав в жилищных условиях. В ходе проверки было установлено, что она проживает в помещении без всяких удобств - в стенах нет холодной и горячей воды, ванной комнаты и туалета. Несмотря на отсутствие элементарного благоустройства, администрация отказалась поставить ее на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

"В целях защиты жилищных прав вдовы ветерана прокурор Брюховецкого района обратился в суд с исковым заявлением о признании отказа незаконным. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение обращено к немедленному исполнению", - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.