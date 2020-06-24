На Мамаевом кургане в Волгограде начался концерт Победы

Концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Мамаевом кургане в Волгограде. Это первое торжественное мероприятие на недавно открытом после реставрации мемориале.

Специально для представления построили декорации. На них и на монумент "Родина-мать зовет!" проецируется видеоизображение.

В программу вошли преимущественно песни военных лет.

- Так много замечательных мелодий и текстов. Трудно было выбрать. Но при этом каждый певец боролся за понравившуюся песню, - рассказывает режиссер-постановщик Виктор Крамер. - Это настолько мощный пласт культуры, что с ним работать одно удовольствие. Мы его осмысляем по-новому: будут современные аранжировки и видеоинсталляции

Изначально концерт планировался к 9 мая, тогда собирались привлечь около 600 артистов. Коронавирус внес коррективы, но все равно состав достаточно представительный: не менее 200 человек.

Как сообщили организаторы, в концерте участвуют: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева.

- Главные ограничения уже сняли, поэтому мы могли спокойно репетировать в Москве. Конечно, все, что можно, протирали дезинфицировали, - говорит джазовый музыкант Юрий Бутман. - Я никогда не выступал на подобной сцене. Для всех жителей бывшего Советского Союза это святое место. Мы отдаем долг памяти всем, кто прошел войну. Это ответственно и трепетно.

- Трудно словами выразить ощущения, которые здесь испытываешь, - поделился эмоциями народный артист СССР Юрий Башмет. - Память - это и есть жизнь. Военные песни - это даже не отдельный жанр, а патриотическая основа. Что ни песня, то шедевр. Их можно по-разному интерпретировать. Время отпечаток накладывает и на классическую музыку, а уж тем более на эстрадную.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.