Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море

Праздник начался в 9 утра в акватории Севастопольской бухты, где в парадном строю выстроились боевые силы Черноморского флота: подводная лодка "Колпино", малый ракетный корабль "Вышний Волочок", морской тральщик "Железняков", большой десантный корабль "Цезарь Куников", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", а также сторожевой корабль Погранслужбы ФСБ России "Аметист". Командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов обошел строй кораблей на катере и поздравил экипажи.

В 10 утра на улице Ленина начался военный парад.

- Сегодня мы проводим Парад Победы, чтобы еще раз сказать спасибо нашим ветеранам, - обратился к горожанам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

- Особая страница в истории Великой Отечественной войны - героическая оборона Севастополя в 1941-42 годах и его освобождение в мае 1944 года. Достойный вклад в победу наш фашизмом внес Черноморский флот, - отметил Игорь Осипов.

Перед жителями города прошли парадные роты военнослужащих Черноморского флота, экипажи кораблей, летчики морской авиации ЧФ, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. В параде впервые после пятилетнего перерыва принял участие сводный расчет женщин-военнослужащих.

Следом по улицам Севастополя двинулась современная и историческая боевая техника. Специально к 75-летию Победы Черноморский флот восстановил фронтовую технику времен Великой Отечественной войны из экспозиции мемориала на Сапун-горе. Легендарные танки ИС-2 и Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-76, СУ-100, Су-122, СУ-152, которые более полувека стояли на постаментах в качестве музейных экспонатов, прогрохотали по улицам Севастополя. Всего же в параде приняло участие рекордное число боевой техники - более 90 единиц.

А в воздухе над главной площадью Севастополя тем временем пролетали современные истребители и бомбардировщики, самолеты-амфибии и вертолеты из состава морской авиации ЧФ.

Праздник продолжится до позднего вечера в разных частях города. Так, в сквере Защитников Севастополя откроется фотовыставка, подготовленная флотом, на которой можно увидеть, как город отмечал День Победы с 1945 по 2020 год. После полудня в парках и на бульварах будут звучать военные марши в исполнении духовых оркестров. А в 16:00 на набережной Корнилова участники Севастопольского офицерского бала проведут танцевальную акцию. В 19:00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт, а в 23:00 состоится салют.

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