Новости

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы 13:25
Видео: в параде в Москве участвовало более 200 единиц боевой техники 13:25
Ефимов: Деловая активность в Москве превысила докризисные показатели 13:25
Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники 13:25
В Железноводске прошел первый в России марш врачей 13:22
В Новороссийске Парад Победы открыл противолодочный корабль "Касимов" 13:17
Путин переговорил "на ногах" с лидерами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана 13:09
Lifan остаeтся в России: в компании рассказали о своих планах 13:05
В Красноярске машина насмерть сбила ребенка на самокате 13:02
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море 13:00
В Параде Победы в Новосибирске впервые прошли современные танки 12:45
В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота 12:44
Новый Volkswagen Arteon: универсал, гибрид и "заряженная" версия 12:37
Ученые спрогнозировали пожары на территории Тунгусского заповедника 12:37
Вандалы осквернили памятник идеолога Ирландской республиканской армии 12:31
В Параде на Красной площади приняли участие расчеты пяти государств ОДКБ 12:23
В Саратове прошло торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы 12:23
CNBC: Россия продемонстрировала на Параде военную мощь 12:19
В Крыму открыли бюст Героя Советского Союза Ашота Аматуни 12:16
Kia показала конкурента Toyota Alphard на официальных фото 12:15
Во Владикавказе на Параде Победы пролетел "Ночной охотник" 12:06
По Невскому проспекту прошло шествие Победы 12:05
Суд обязал президента Бразилии носить маску на публике 11:56
В Татарстане сошла с рельсов цистерна с метанолом 11:48
В Ирландии во время пандемии заболело рекордное количество медиков 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
75-летие Победы в Великой Отечественной войне город-герой Севастополь отметил морским, авиационным и сухопутным парадом.

Праздник начался в 9 утра в акватории Севастопольской бухты, где в парадном строю выстроились боевые силы Черноморского флота: подводная лодка "Колпино", малый ракетный корабль "Вышний Волочок", морской тральщик "Железняков", большой десантный корабль "Цезарь Куников", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", а также сторожевой корабль Погранслужбы ФСБ России "Аметист". Командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов обошел строй кораблей на катере и поздравил экипажи.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
В Севастополе перезахоронили останки 353 бойцов

В 10 утра на улице Ленина начался военный парад.

- Сегодня мы проводим Парад Победы, чтобы еще раз сказать спасибо нашим ветеранам, - обратился к горожанам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

- Особая страница в истории Великой Отечественной войны - героическая оборона Севастополя в 1941-42 годах и его освобождение в мае 1944 года. Достойный вклад в победу наш фашизмом внес Черноморский флот, - отметил Игорь Осипов.

Перед жителями города прошли парадные роты военнослужащих Черноморского флота, экипажи кораблей, летчики морской авиации ЧФ, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. В параде впервые после пятилетнего перерыва принял участие сводный расчет женщин-военнослужащих.

Следом по улицам Севастополя двинулась современная и историческая боевая техника. Специально к 75-летию Победы Черноморский флот восстановил фронтовую технику времен Великой Отечественной войны из экспозиции мемориала на Сапун-горе. Легендарные танки ИС-2 и Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-76, СУ-100, Су-122, СУ-152, которые более полувека стояли на постаментах в качестве музейных экспонатов, прогрохотали по улицам Севастополя. Всего же в параде приняло участие рекордное число боевой техники - более 90 единиц.

Фото: Мария Орлова/РГ
В Параде Победы в Симферополе приняли участие 70 единиц военной техники

А в воздухе над главной площадью Севастополя тем временем пролетали современные истребители и бомбардировщики, самолеты-амфибии и вертолеты из состава морской авиации ЧФ.

Праздник продолжится до позднего вечера в разных частях города. Так, в сквере Защитников Севастополя откроется фотовыставка, подготовленная флотом, на которой можно увидеть, как город отмечал День Победы с 1945 по 2020 год. После полудня в парках и на бульварах будут звучать военные марши в исполнении духовых оркестров. А в 16:00 на набережной Корнилова участники Севастопольского офицерского бала проведут танцевальную акцию. В 19:00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт, а в 23:00 состоится салют.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь 75 лет Великой Победы РГ-Видео

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Фотогалерея: Парад на Красной площади в Москве
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей