Скончался известный на Кубани судья Юрий Ламейкин

После непродолжительной болезни ушел из жизни заслуженный юрист России, бывший судья Краснодарского краевого суда и многолетний председатель Советского районного суда столицы Кубани Юрий Александрович Ламейкин. 3 сентября одному из самых известных за несколько последних десятилетий судей края исполнился бы 71 год.

Выпускник юридического факультета Кубанского государственного университета работал по своей специальности на одном из предприятий Краснодара. На талантливого юриста обратили внимание и пригласили в Краснодарский краевой суд, где он в качестве судьи работал с 1980 по 1993 годы. В течение почти 12 лет (1989-2001 годы) Юрий Ламейкин являлся председателем Квалификационной коллегии судей края - эту должность занимают только специалисты самой высокой квалификации, которому доверяют коллеги всей судебной системы региона.

С 1993 по 2014 годы Юрий Ламейкин занимал должность председателя Советского районного суда города Краснодара.

Указом президента страны "О назначении судей федеральных судов" от 18 марта 2014 года Юрий Ламейкин был назначен на должность заместителя председателя Советского районного суда на период достижения предельного возраста пребывания в должности судьи. Осенью прошлого года ему исполнилось 70 лет - это предельный возраст пребывания в должности судьи.

Юрий Александрович - кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия (здесь он многие годы передавал свой богатый опыт молодым специалистам), заслуженный юрист Краснодарского края.